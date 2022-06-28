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  4. Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «На Закарпатье я стал как родной»
Украина. Премьер лига
28 июня 2022, 17:23 |
615
2

Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «На Закарпатье я стал как родной»

Нападающий «Миная» рассказал, почему ему нравится играть в Ужгороде

28 июня 2022, 17:23 |
615
2
Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «На Закарпатье я стал как родной»
ФК Минай. Евгений Селезнев

Нападающий «Миная» и экс-форвард сборной Украины Евгений Селезнев признался, что ему очень нравится Закарпатье.

- Чем тебе в душу запало Закарпатье?
- Многим. Здесь красивые виды, горы, реки. Люди – вежливые, добрые, открытые, искренние. По-моему, это очень хорошо.

- Ты говорил, что рассматриваешь возможность продать свой дом в Киеве и переехать на Закарпатье?
- Так и есть. Я еще на 100 процентов не решил, но есть такое предложение. Мы с сыном пообщались. Дай Бог, чтобы мы победили, и чтобы я был ближе к нему. Я хочу, чтобы он играл в хоккей где-нибудь в Европе. И чтобы я мог уехать к нему. Здесь (на Закарпатье) у меня куча друзей. Тут я стал как родной, – признался Селезнев.

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Источник Футбол 1/2/3
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Remark
Сразу видно боец! Как говорят: не словом, а делом все доказал. Ты ж так рвался на фронт, тебя все отговаривали, держали за руки за ноги, не пускали, но твое безумное желание защищать Украину все таки победило, и ты уехал в самую горячую точку страны, как говорят "на самый передок" - на Закарпатья. 
Кормилец, ты там держись!!! Если что с Тищенко созвонитесь, вдвоем вроде легче защищаться.
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terhoha
Шаран пригрів сєпара конченого.
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