Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «На Закарпатье я стал как родной»

Нападающий «Миная» и экс-форвард сборной Украины Евгений Селезнев признался, что ему очень нравится Закарпатье.

- Чем тебе в душу запало Закарпатье?

- Многим. Здесь красивые виды, горы, реки. Люди – вежливые, добрые, открытые, искренние. По-моему, это очень хорошо.

- Ты говорил, что рассматриваешь возможность продать свой дом в Киеве и переехать на Закарпатье?

- Так и есть. Я еще на 100 процентов не решил, но есть такое предложение. Мы с сыном пообщались. Дай Бог, чтобы мы победили, и чтобы я был ближе к нему. Я хочу, чтобы он играл в хоккей где-нибудь в Европе. И чтобы я мог уехать к нему. Здесь (на Закарпатье) у меня куча друзей. Тут я стал как родной, – признался Селезнев.