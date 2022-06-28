Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «На Закарпатье я стал как родной»
Нападающий «Миная» рассказал, почему ему нравится играть в Ужгороде
Нападающий «Миная» и экс-форвард сборной Украины Евгений Селезнев признался, что ему очень нравится Закарпатье.
- Чем тебе в душу запало Закарпатье?
- Многим. Здесь красивые виды, горы, реки. Люди – вежливые, добрые, открытые, искренние. По-моему, это очень хорошо.
- Ты говорил, что рассматриваешь возможность продать свой дом в Киеве и переехать на Закарпатье?
- Так и есть. Я еще на 100 процентов не решил, но есть такое предложение. Мы с сыном пообщались. Дай Бог, чтобы мы победили, и чтобы я был ближе к нему. Я хочу, чтобы он играл в хоккей где-нибудь в Европе. И чтобы я мог уехать к нему. Здесь (на Закарпатье) у меня куча друзей. Тут я стал как родной, – признался Селезнев.
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