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Уимблдон
28 июня 2022, 17:01 | Обновлено 28 июня 2022, 18:33
608
0

Свёнтек победно начала выступление на Уимблдоне, одолев обидчицу Завацкой

Польская теннисистка снова выиграла сет под ноль

28 июня 2022, 17:01 | Обновлено 28 июня 2022, 18:33
608
0
Свёнтек победно начала выступление на Уимблдоне, одолев обидчицу Завацкой
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек

Первая ракетка мира Ига Свёнтек уверенно стартовала в рамках Уимблдонского турнира.

В стартовом матче полька легко обыграла хорватку Яну Фетт, которая в финале квалификации отцепила украинку Катарину Завацкую.

Уимблдон. Первый круг
Ига Свёнтек (Польша) – Яна Фетт (Хорватия) – 6:0, 6:3

Это была 36-я подряд побед польской теннисистки – самая длинная серия побед в женском теннисе в новом тысячелетии.

Следует отметить, что Свёнтек в этом сезоне выиграла уже 17 сетов под ноль. С 2000-го за один сезон больше партий с таким счетом выигрывала лишь Серена Уильямс (25 - в 2013-м) и Ким Клейстерс (18 - в 2003-м).

Далее у польки по сетке Лесли Керкхов из Нидерландов.    

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Источник Sport.ua
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