Свёнтек победно начала выступление на Уимблдоне, одолев обидчицу Завацкой

Первая ракетка мира Ига Свёнтек уверенно стартовала в рамках Уимблдонского турнира.

В стартовом матче полька легко обыграла хорватку Яну Фетт, которая в финале квалификации отцепила украинку Катарину Завацкую.

Уимблдон. Первый круг

Ига Свёнтек (Польша) – Яна Фетт (Хорватия) – 6:0, 6:3

Это была 36-я подряд побед польской теннисистки – самая длинная серия побед в женском теннисе в новом тысячелетии.

Следует отметить, что Свёнтек в этом сезоне выиграла уже 17 сетов под ноль. С 2000-го за один сезон больше партий с таким счетом выигрывала лишь Серена Уильямс (25 - в 2013-м) и Ким Клейстерс (18 - в 2003-м).

Далее у польки по сетке Лесли Керкхов из Нидерландов.