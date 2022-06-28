Свёнтек победно начала выступление на Уимблдоне, одолев обидчицу Завацкой
Польская теннисистка снова выиграла сет под ноль
Первая ракетка мира Ига Свёнтек уверенно стартовала в рамках Уимблдонского турнира.
В стартовом матче полька легко обыграла хорватку Яну Фетт, которая в финале квалификации отцепила украинку Катарину Завацкую.
Уимблдон. Первый круг
Ига Свёнтек (Польша) – Яна Фетт (Хорватия) – 6:0, 6:3
Это была 36-я подряд побед польской теннисистки – самая длинная серия побед в женском теннисе в новом тысячелетии.
Следует отметить, что Свёнтек в этом сезоне выиграла уже 17 сетов под ноль. С 2000-го за один сезон больше партий с таким счетом выигрывала лишь Серена Уильямс (25 - в 2013-м) и Ким Клейстерс (18 - в 2003-м).
Далее у польки по сетке Лесли Керкхов из Нидерландов.
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