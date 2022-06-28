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  4. Евгений КРАСНИКОВ: «Самое главное – провести чемпионат. Не важен уровень»
Украина. Премьер лига
28 июня 2022, 16:23 | Обновлено 28 июня 2022, 16:39
246
0

Евгений КРАСНИКОВ: «Самое главное – провести чемпионат. Не важен уровень»

Вице-президент «Металлиста» – о предстоящем сезоне УПЛ

28 июня 2022, 16:23 | Обновлено 28 июня 2022, 16:39
246
0
Евгений КРАСНИКОВ: «Самое главное – провести чемпионат. Не важен уровень»
ФК Металлист. Евгений Красников

К чемпионату УПЛ готовится новичок дивизиона «Металлист». По мнению вице-президента клуба Евгения Красникова, сам факт проведения чемпионата в военное время – уже большая победа. В то же время харьковский клуб не против разных форматов и географии турнира.

«Я вижу, что Министерство спорта, президент УАФ Андрей Павелко, все клубы хотят проводить чемпионат – это самое главное. А где? Думаю, договоримся, решим, примем совместное правильное решение.

Самое главное – провести чемпионат. Не важен уровень, качество. Хотелось бы, чтобы он был интересен для болельщиков, но самое главное – провести чемпионат. Когда футбол есть в стране – это очень важно.

Многие сторонники, чтобы проводить только в Украине. Я думаю, надо к этому вопросу подходить очень гибко», – сказал Красников.

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Евгений Красников Металлист Харьков чемпионат Украины по футболу
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Источник Футбол 1/2/3
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