Селезнев рассказал, почему начал общаться на украинском
Экс-форвард сборной Украины признался, что поначалу над ним подшучивали
Нападающий «Миная» и экс-форвард сборной Украины Евгений Селезнев прокомментировал свое решение общаться только на украинском языке.
- Изменился ли я за последние полгода? Это не мне решать. Я такой, какой я есть. Я никогда не хочу говорить, хороший человек или не очень хороший. Я не хочу меняться, потому что в этом нет смысла. Не надо примерять другое лицо.
- Ты начал регулярно общаться на украинском.
- Но сначала надо мной очень подшучивали.
- Вчера ты употребил слово «фосо». Объясни, что это значит.
- Мне потом сказали, что его стали чаще слышно. Это легкий мат. Значение – «хорошо».
- Не боишься, когда приедешь в Киев, тебя уже не все будут понимать?
- Я за это не переживаю.
- Почему ты считаешь, что сейчас важно общаться на украинском?
- Потому что это страна, которая имеет свою историю, имеет свой характер, имеет дух и культуру, которую не имеют другие страны. Эта страна отличается от других стран. Это Украина, – подытожил Селезнев.
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