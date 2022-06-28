Тренер Колоса: «Прилететь может куда угодно, нужно быть смелыми»

Главный тренер «Колоса» Ярослав Вишняк считает, что проводить чемпионат УПЛ во время войны стоит:

«Основная цель - показать то, что мы можем играть дома. Также людей нужно переключить, чтобы они заходили и на футбольные сайты, а не только на новостные, которые связаны с войной. Если футболисты смогут своей игрой отвлечь людей, то это дорогого стоит. Я считаю, что футбол поможет отвлечься, но не забывать о войне ни в коем случае.

Сейчас время, когда мы все должны быть смелыми. Невозможно бояться все время. Когда страшно, то нужно вспомнить людей на передовой или людей, которые проходят службу и знают, что попадут на «передок». Поэтому мы также должны демонстрировать смелость и играть в футбол.

Прилететь может куда угодно - и в парк, и в набережную. Нужно быть смелыми».