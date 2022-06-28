Тренер Колоса: «Прилететь может куда угодно, нужно быть смелыми»
Ярослав Вишняк – о футболе во время войны
Главный тренер «Колоса» Ярослав Вишняк считает, что проводить чемпионат УПЛ во время войны стоит:
«Основная цель - показать то, что мы можем играть дома. Также людей нужно переключить, чтобы они заходили и на футбольные сайты, а не только на новостные, которые связаны с войной. Если футболисты смогут своей игрой отвлечь людей, то это дорогого стоит. Я считаю, что футбол поможет отвлечься, но не забывать о войне ни в коем случае.
Сейчас время, когда мы все должны быть смелыми. Невозможно бояться все время. Когда страшно, то нужно вспомнить людей на передовой или людей, которые проходят службу и знают, что попадут на «передок». Поэтому мы также должны демонстрировать смелость и играть в футбол.
Прилететь может куда угодно - и в парк, и в набережную. Нужно быть смелыми».
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