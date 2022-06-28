Владимир ПЯТЕНКО: «Вроде, в трех городах играем – Киев, Ужгород и Львов»
Главный тренер женской команды «Динамо» – о подготовке к сезону
Главный тренер женской команды «Динамо» Владимир Пятенко рассказал о старте тренировочных сборов и подготовке к новому сезону.
- Наша команда вышла из отпуска, собрались на базе колледжа имени Поддубного, а до этого тренировались в Хырове. Стартовал селекционный сбор, в рамках которого просматриваем новичков. Есть футболистки на карандаше. Тех, кто соответствует уровню Высшей лиги Украины, будем оставлять. Но все девочки молодцы, стараются.
В конце сбора планируем провести контрольную игру. Спасибо нашему руководству за то, что сохранили команду и выплачивают всем зарплаты.
- Где будет проходить подготовительный сбор?
- Пока тренируемся в Киеве. У нас есть все условия для подготовки к сезону. Будем усиливаться, повышать свой уровень. В планах в конце июля поехать в Польшу на международные игры, есть договорённости с несколькими клубами. Все в процессе переговоров, предварительно так.
- Есть ли официальная информация относительно нового сезона?
- Нет, все ждут определенностей от УПЛ, от мужских команд - кто, где будет играть, базироваться, на каких стадионах будут проходить матчи. Сегодня, вроде, в трех городах играем – Киев, Ужгород и Львов, но ясности пока нет. После того как будет информация по мужским командам, женские клубы будут собираться и обсуждать все вопросы.
По предварительной информации 10-12 клубов будет играть в Высшей лиге. «Динамо» будет выступать в Высшей лиге. Есть требования для попадания на турнир - пройти лицензирование, иметь стадион с бомбоубежищем, чтобы на случай воздушной тревоги команды туда уходили.
- В какой форме динамовки находятся после отпуска и все ли в строю?
- Все хорошо, во время отпуска девочки тренировались индивидуально, встречались в Zoom, занимались йогой, каждый день опрос, кто как себя чувствует, все ли в порядке. Подошли к сборам в практически оптимальном составе, две девочки травмировались на сборе, но они уже восстанавливаются. Готовимся к Высшей лиге Украины.
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