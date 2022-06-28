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  4. Владимир ПЯТЕНКО: «Вроде, в трех городах играем – Киев, Ужгород и Львов»
Украина. Премьер лига
28 июня 2022, 14:51 |
454
1

Владимир ПЯТЕНКО: «Вроде, в трех городах играем – Киев, Ужгород и Львов»

Главный тренер женской команды «Динамо» – о подготовке к сезону

28 июня 2022, 14:51 |
454
1
Владимир ПЯТЕНКО: «Вроде, в трех городах играем – Киев, Ужгород и Львов»
ФК Динамо Киев. Владимир Пятенко

Главный тренер женской команды «Динамо» Владимир Пятенко рассказал о старте тренировочных сборов и подготовке к новому сезону. 

- Наша команда вышла из отпуска, собрались на базе колледжа имени Поддубного, а до этого  тренировались в Хырове. Стартовал селекционный сбор, в рамках которого просматриваем новичков. Есть футболистки на карандаше. Тех, кто соответствует уровню Высшей лиги Украины, будем оставлять. Но все девочки молодцы, стараются. 

В конце сбора планируем провести контрольную игру. Спасибо нашему руководству за то, что сохранили команду и выплачивают всем зарплаты. 

- Где будет проходить подготовительный сбор?
- Пока тренируемся в Киеве. У нас есть все условия для подготовки к сезону. Будем усиливаться, повышать свой уровень. В планах в конце июля поехать в Польшу на международные игры, есть договорённости с несколькими клубами. Все в процессе переговоров, предварительно так. 

- Есть ли официальная информация относительно нового сезона? 
- Нет, все ждут определенностей от УПЛ, от мужских команд - кто, где будет играть, базироваться, на каких стадионах будут проходить матчи. Сегодня, вроде, в трех городах играем – Киев, Ужгород и Львов, но ясности пока нет. После того как будет информация по мужским командам, женские клубы будут собираться и обсуждать все вопросы. 

По предварительной информации 10-12 клубов будет играть в Высшей лиге. «Динамо» будет выступать в Высшей лиге. Есть требования для попадания на турнир - пройти лицензирование, иметь стадион с бомбоубежищем, чтобы на случай воздушной тревоги команды туда уходили. 

- В какой форме динамовки находятся после отпуска и все ли в строю?
- Все хорошо, во время отпуска девочки тренировались индивидуально, встречались в Zoom, занимались йогой, каждый день опрос, кто как себя чувствует, все ли в порядке. Подошли к сборам в практически оптимальном составе, две девочки травмировались на сборе, но они уже восстанавливаются. Готовимся к Высшей лиге Украины.

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Источник ФК Динамо Киев
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