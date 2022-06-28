Николай КОСТЕНКО: «Задача максимум – обыграть Испанию и Италию»

Сегодня сборная Украины по пляжному футболу отправляется в Краков, откуда самолетом доберется до португальского Лиссабона и дальше — городка Назаре, где с 30 июня по 3 июля примет участие в первом этапе отбора в Суперфинал Евролиги-2022.

Задание украинской команды на этих соревнованиях очертил ее главный тренер Николай Костенко.

«Пока все ребята здоровы, травмированных, а значит и изменений в составе, нет. Ожидаем, что в Лиссабоне к нам присоединится Игорь Борсук из «Леванте». Сборная туда прилетает почти одновременно с ним – разница в полчаса.

На португальском этапе отбора у нашей команды два матча. Понятно, что задача максимум у нас — одержать две победы и набрать шесть очков. В то же время, мы знаем, что и испанцы, и итальянцы — соперники очень непростые. Будем на них настраиваться.

1 июля в Назаре у нас будет возможность пересмотреть поединок Испания — Германия. Разберем его, посмотрим, в каком состоянии команды подошли к отборочному этапу, оценим сильные и слабые стороны. Найдем время еще поработать тактически и более тщательно подготовиться к матчу с испанцами, который будет очень важным.

Итальянцы же в первый день играют с Азербайджаном, думаю, что и этот поединок мы не обойдем вниманием. В этом плане наша команда имеет небольшое преимущество», — сказал наставник сборной Украины.

Состав сборной Украины по пляжному футболу

Вратари: Андрей Неруш («Гриффин»), Тарас Коваленко (NC Beachsoccer).

Полевые игроки: Игорь Борсук («Леванте», Испания), Андрей Борсук («Артур Мьюзик»), Олег Щитник (NC Beachsoccer), Александр Корнийчук, Юрий Щерица, Дмитрий Медвидь, Максим Войток (все — «ВИТ»), Дмитрий Войтенко, Андрей Пашко, Ярослав Заворотный, Александр Колесников (все – «Альтернатива»).

Евролига-2022 по пляжному футболу. Мужчины. Дивизион А

Группа А: Португалия, Швейцария, Польша, Франция, Эстония.

Группа В: Италия, Испания, Украина, Германия, Азербайджан.

01.07. 1 тур. Испания – Германия. 13.15

01.07. 1 тур. Италия – Азербайджан. 17.15

02.07. 2 тур. Германия – Азербайджан. 14.30

02.07. 2 тур. Испания - Украина. 18.30

03.07. 3 тур. Испания – Азербайджан. 14.30

03.07. 3 тур. Италия – Украина. 18.30

Время начала матчей – киевское.