Один из фаворитов Уимблдона не сыграет на турнире из-за болезни
Маттео Берреттини сдал положительный тест на ковид
Лидер травяного сезона по победам Маттео Берреттини не сыграет на Уимблдоне.
Прошлогодний финалист объявил, что получил положительный результат теста на COVID-19.
«У меня были симптомы гриппа, и последние несколько дней я изолировался. Несмотря на то, что симптомы не были серьезными, я решил, что сегодня утром важно пройти еще один тест, чтобы защитить здоровье и безопасность моих коллег-участников и всех остальных участников турнира.
У меня нет слов, чтобы описать крайнее разочарование, которое я чувствую. Мечта закончилась на этот год, но я вернусь сильнее», – написал Берреттини в соцсетях.
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