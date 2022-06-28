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  4. Один из фаворитов Уимблдона не сыграет на турнире из-за болезни
Уимблдон
28 июня 2022, 13:23 |
278
0

Один из фаворитов Уимблдона не сыграет на турнире из-за болезни

Маттео Берреттини сдал положительный тест на ковид

28 июня 2022, 13:23 |
278
0
Один из фаворитов Уимблдона не сыграет на турнире из-за болезни
Getty Images/Global Images Ukraine. Маттео Берреттини

Лидер травяного сезона по победам Маттео Берреттини не сыграет на Уимблдоне.

Прошлогодний финалист объявил, что получил положительный результат теста на COVID-19.

«У меня были симптомы гриппа, и последние несколько дней я изолировался. Несмотря на то, что симптомы не были серьезными, я решил, что сегодня утром важно пройти еще один тест, чтобы защитить здоровье и безопасность моих коллег-участников и всех остальных участников турнира.

У меня нет слов, чтобы описать крайнее разочарование, которое я чувствую. Мечта закончилась на этот год, но я вернусь сильнее», – написал Берреттини в соцсетях.

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Источник Sport.ua
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