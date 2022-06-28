Италия28 июня 2022, 12:33 | Обновлено 28 июня 2022, 12:41
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ВИДЕО. Украинская дуэль на Уимблдоне, Бэйл в США, ставим на Костюк
Главные новости дня и прогноз на главные матчи
28 июня 2022, 12:33 | Обновлено 28 июня 2022, 12:41
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1. Гарет Бэйл – игрок Лос-Анджелеса
2. Калинина выиграла дебютный матч на Уимблдоне и сыграет с Цуренко
3. Милан подпишет форварда Ливерпуля
4. Ювентус нацелился на хавбека ПСЖ
5. Прогноз матча Костюк - Суон
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