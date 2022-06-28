Стерлинг согласовал контракт с Челси
Осталось договориться с «Манчестер Сити»
Руководители лондонского «Челси» согласовали контракт с английским нападающим «Манчестер Сити» Рахимом Стерлингом.
Лондонский клуб готов в ближайшее время сделает новое предложение «Манчестер Сити» по поводу трансфера 27-летнего английского футболиста, контракт с которым уже согласован.
Стоит отметить, что на подписании Стерлинга настаивает лично тренер «синих» Томас Тухель.
В прошлом сезоне Рахим Стерлинг провёл в английском чемпионате в составе «Сити» 30 поединков, в которых отметился 13 забитыми мячами и пятью ассистами.
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