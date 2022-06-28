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Англия
28 июня 2022, 11:40 | Обновлено 28 июня 2022, 11:49
547
0

Стерлинг согласовал контракт с Челси

Осталось договориться с «Манчестер Сити»

28 июня 2022, 11:40 | Обновлено 28 июня 2022, 11:49
547
0
Стерлинг согласовал контракт с Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Рахим Стерлинг

Руководители лондонского «Челси» согласовали контракт с английским нападающим «Манчестер Сити» Рахимом Стерлингом.

Лондонский клуб готов в ближайшее время сделает новое предложение «Манчестер Сити» по поводу трансфера 27-летнего английского футболиста, контракт с которым уже согласован.

Стоит отметить, что на подписании Стерлинга настаивает лично тренер «синих» Томас Тухель.

В прошлом сезоне Рахим Стерлинг провёл в английском чемпионате в составе «Сити» 30 поединков, в которых отметился 13 забитыми мячами и пятью ассистами.

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Манчестер Сити Челси трансферы трансферы АПЛ Рахим Стерлинг
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Источник твиттер Фабрицио Романо
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