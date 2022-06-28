Александр ПИХАЛЕНОК: «Главное, чтобы не было тревог»

25-летний полузащитник «Днепра-1» Александр Пихаленок поделился мнением о формате нового сезона украинской Премьер-лиги.

«Если верить прессе, чемпионат пройдет в Украине. Так или иначе, мне кажется, он будет интересным, особенно для Днепра-1. Будет много переездов, к играм чемпионата у нас добавятся матчи в Лиге Европы. Посмотрим. Будем ждать старта турнира.

Мнения насчет формата чемпионата у клубов разные. Вот и мне тоже непросто выбрать какой-то оптимальный вариант. Одно могу точно сказать: матчи должны проходить без зрителей. Для меня, как игрока, главное – чтобы по ходу матчей не было сирен и чтобы игры не переносили. Но это уже не от нас зависит», - сказал Пихаленок.