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  4. Александр ПИХАЛЕНОК: «Главное, чтобы не было тревог»
Украина. Премьер лига
28 июня 2022, 10:37 | Обновлено 28 июня 2022, 10:42
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Александр ПИХАЛЕНОК: «Главное, чтобы не было тревог»

Хавбек «Днепра-1» – о формате нового сезона УПЛ

28 июня 2022, 10:37 | Обновлено 28 июня 2022, 10:42
90
0
Александр ПИХАЛЕНОК: «Главное, чтобы не было тревог»
СК Днепр-1. Александр Пихаленок

25-летний полузащитник «Днепра-1» Александр Пихаленок поделился мнением о формате нового сезона украинской Премьер-лиги. 

«Если верить прессе, чемпионат пройдет в Украине. Так или иначе, мне кажется, он будет интересным, особенно для Днепра-1. Будет много переездов, к играм чемпионата у нас добавятся матчи в Лиге Европы. Посмотрим. Будем ждать старта турнира.

Мнения насчет формата чемпионата у клубов разные. Вот и мне тоже непросто выбрать какой-то оптимальный вариант. Одно могу точно сказать: матчи должны проходить без зрителей. Для меня, как игрока, главное – чтобы по ходу матчей не было сирен и чтобы игры не переносили. Но это уже не от нас зависит», - сказал Пихаленок.

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Александр Пихаленок Днепр-1
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Источник FanDay
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