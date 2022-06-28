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28 июня 2022, 07:59 | Обновлено 28 июня 2022, 08:31
1114
0

Экс-тренер Кремня: «Моя жена была в 200 метрах от взрыва в Кременчуге»

Вячеслав Жениленко – об обстреле Кременчуга

28 июня 2022, 07:59 | Обновлено 28 июня 2022, 08:31
1114
0
Экс-тренер Кремня: «Моя жена была в 200 метрах от взрыва в Кременчуге»
Футбол 1/2/3. Вячеслав Жениленко

Бывший игрок и тренер «Кремня» Вячеслав Жениленко прокомментировал обстрел Кременчуга, в ходе которого был нанесен ракетный удар по торговому центру с мирными жителями и по стадиону местной команды.

– Какие у вас мысли после трагедии в Кременчуге? 
– У меня просто нет слов. Как можно запустить ракеты в торговый центр по мирным гражданам? Какую опасность они несли? Люди, которые за это ответственны — они нелюди. 

– Как на вас повлиял этот обстрел? 
– Моя жена была в 200 метрах от взрыва. Мои дети услышали на себе ударную волну, находясь дома. Слава Богу, все мои близкие живы и здоровы. 

– Стадион Кремень-Арена был также поврежден в ходе обстрела города. Вы работали на этом стадионе. Что вы сейчас чувствуете? 
– Пострадала инфраструктура стадиона. Пострадали близлежащие здания. Но самое главное – человеческая жизнь. А здания мы отстроим, когда победим этих орков, - сказал Жениленко.

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Вячеслав Жениленко Кремень Кременчуг российско-украинская война Кременчуг бомбардировки
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Источник Футбол 1/2/3
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