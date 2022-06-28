Украина28 июня 2022, 03:25 |
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Никита БУРДА: «Ненавижу! Будьте прокляты!»
Украинский футболист – о ракетном ударе по ТРЦ в Кременчуге
28 июня 2022, 03:25 |
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Защитник «Динамо» Никита Бурда прокомментировал нанесение россией ракетного удара по торговому центру в Кременчуге, где находилось более 1000 гражданских людей.
«Суки! Ненавижу! Будьте прокляты, русня, е***ная», - написал Бурда.
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