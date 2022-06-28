Никита БУРДА: «Ненавижу! Будьте прокляты!»

Защитник «Динамо» Никита Бурда прокомментировал нанесение россией ракетного удара по торговому центру в Кременчуге, где находилось более 1000 гражданских людей.

«Суки! Ненавижу! Будьте прокляты, русня, е***ная», - написал Бурда.