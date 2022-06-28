Во вторник, 28 июня, в Дунайской-Стреде (Словакия) на стадионе «МОЛ Арена» состоится полуфинальный матч чемпионата Европы-2022 среди юношей до 19 лет, в котором сыграют Франция и Израиль. Стартовый свисток рефери Мортен Крога из Дании прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

Франция U-19



В какой возрастной категории ни возьми поколение французских футболистов, они все равно окажутся мастерами наивысшего уровня среди своих одногодок. И хотя Ландри Шовену на данном этапе достался состав без четко выраженных звезд с известными на весь мир именами, однако нет сомнений, что именно «Les Bleus» продолжают находиться в статусе явных фаворитов в борьбе за победу в международном турнире. Достаточно красноречиво это показали матчи группового этапа, по итогам которых сборные Румынии (2:1) и Италии (4:1) лишь по разу отправили мяч в ворота французов, в то время как словаки и вовсе не смогли к этому прийти (5:0).

Забавно, но, будто бы забегая наперед, тренерский штаб Шовена готовил команду к данному международному форуму с помощью товарищеских матчей против Израиля, которые дважды завершились с одинаковым ничейным счетом 1:1. Разумеется, что на стадии плей-офф такой вариант возможен только в контексте основного времени предстоящей игры, однако и Франция, и Израиль, сейчас совершенно иначе относятся к удельному весу своих результатов.

Израиль U-19



«Сине-белые» на групповом этапе выступили так, как от них многие и ожидали. Перспективная израильская молодежь сходу сумела устоять под натиском бывших соперников Украины по квалификации, сербов (2:2), после чего решила практически все вопросы в игре против Австрии (4:2), а уже в последнем туре с боем уступили Англии (0:1), вопреки расхожим ожиданиям. Поскольку в тот же день сербская сборная потерпела поражение, итоговой второй строчке для футболистов Офира Хаима уже никто не мог помешать.

Среди полуфиналистов европейского первенства именно Израиль выглядит наиболее отдаленным от возможного итогового успеха претендентом. Тренерский штаб этой сборной не может рассчитывать на представителей топ-чемпионатов в своем составе, поэтому в каждом из двух потенциальных матчей команде точно понадобится спортивное везение. Впрочем, на будущий чемпионат мира Израиль уже отобрался через сетку словацкого Евро, поэтому главная задача на турнир была выполнена.

Ориентировочные составы



Франция U-19: Ло-Тутала – Хаджам, Дукуре, Камара, Перейра – Диуф, Да Силва, Аделин – Тчауна, Бонни, Виргиниус.

Израиль U-19: Гликлих – Ревиво, Израелов, Лемкин, Файнгольд – Мадмон, Канчепольски – Лигасси, Глох, Абед – Тургеман.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что в предстоящем поединке французы одержат скромную победу. Нашей ставкой будет позиция – Франция победит и ТМ 3.5 с коэффициентом 2.28 по линии Parimatch.

28 июня, вторник