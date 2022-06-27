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  4. Экс-звезда Атлетико Мадрид перешел в аргентинский клуб
Аргентина
27 июня 2022, 23:53 |
266
0

Экс-звезда Атлетико Мадрид перешел в аргентинский клуб

Диего Годин стал игроком «Велес Сарсфилд»

27 июня 2022, 23:53 |
266
0
Экс-звезда Атлетико Мадрид перешел в аргентинский клуб
ФК Велес Сарсфилд

Аргентинский клуб «Велес Сарсфилд» официально сообщил о подписании именитого защитника Диего Година. Соглашение с 36-летним уругвайцем рассчитано до конца 2023 года.

Предыдущие полгода Годин провел в бразильском «Атлетико Минейро», в составе которого провел всего 5 матчей.

Диего Годин известен прежде всего по своим выступлениям за «Атлетико» Мадрид в 2010 – 2019 годах. Также защищал цвета «Серро», «Насьоналя», «Вильярреала», «Интера» и «Кальяри». Провел 159 матчей и забил 8 голов за сборную Уругвая.

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Диего Годин Велес Сарсфилд Атлетико Минейро трансферы
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