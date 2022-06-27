Легенди «Спортингу» провели благодійний матч для допомоги Україні

Найкращі футболісти лісабонського «Спортингу» різних часів зіграли на муніципальному стадіоні імені Хосе Мартінс Вієйрі в благодійному матчі легенд клуба «Діти Ауреліо Перейри». На футбольне поле вийшли Сержіо Лауро, Літос, Карлос Ксав’єр, Бето, Патакас, Дані, Сабуго, Карлос Бруно, Зарро, Канана, Пейше, Паулу Торрес, Кадет, Рамос, Едгар Марселіно, Бруно Андраде, Марко Канейра та багато інших.

В цей день також відбувся дитячий турнір, в якому взяли участь діти 2015 року народження з України. Вони разом з батьками покинули небезпечні території, де зараз точаться бойові дії, або які окуповані агресором.

Перед початком матчу 25 дітей з України вивели на поле гравців ветеранів футбольного клубу «Спортинг».

На заході був присутній сам Ауреліо Перейра, який привітав дітей та разом із футболістами подарував дітям подарунки й висловив слова солідарності до України.

Саме Ауреліу Перейра був тренером, який сформував таких зірок португальського футболу, як Паулу Футре, Літос, Пейше, Луїш Фігу, Сімау, Рікарду Куарежма та Кріштіану Роналду.

Діти підготували символічні малюнки в знак подяки за неймовірні емоції від участі в заході.

Всі відвідувачі матчу долучилися до збору харчових продуктів та медикаментів для виправляння в Україну, які були передані представникам Асоціації українців в Португалії.

Ініціатива була організована дружніми батьками, які отримали статус тимчасового прихистку в Португалії та за підтримки ветерану Спортингу Едель Ліма.

«Футбол – це улюблена гра мільйонів людей у всьому світі. Вона для когось стає пристрасним захопленням, або справою всього життя, для когось залишається просто захопливим видовищем, а для когось є шансом знайти друзів та наставників у новій країні. Участь у подібних заходах – це чудовий спосіб соціалізації наших дітей, і ще один шанс нагадати суспільству, що війна в Україні не закінчилась, і про це не можна мовчати», — впевнена мама трьох синів Катерина Сакевич, співорганізатор заходу.

«Коли діти бачать успішних і небайдужих дорослих, які поділяють з ними їхню любов до футболу, підтримують їх починання, у них з'являється віра у власні сили, а разом з цим — бажання тренуватися і сміливо йти вперед», — переконаний футбольний тренер Віталій Куртиш, співорганізатор захожу.

Щоб дати можливість маленьким українцям займатися футболом у Португалії на постійній основі організатори додатково організували збирання коштів на краудфандинговій платформі — https://gofund.me/e154ff27 і просять небайдужу футбольну спільноту підтримати збирання коштами або просто репостом.

Разом ми переможемо!