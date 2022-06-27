Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Легенди «Спортингу» провели благодійний матч для допомоги Україні
Другие новости
27 июня 2022, 22:40 | Обновлено 27 июня 2022, 22:42
60
0

Легенди «Спортингу» провели благодійний матч для допомоги Україні

Перед початком матчу 25 дітей з України вивели на поле гравців ветеранів футбольного клубу Спортинг

27 июня 2022, 22:40 | Обновлено 27 июня 2022, 22:42
60
0
Легенди «Спортингу» провели благодійний матч для допомоги Україні

Найкращі футболісти лісабонського «Спортингу» різних часів зіграли на муніципальному стадіоні імені Хосе Мартінс Вієйрі в благодійному матчі легенд клуба «Діти Ауреліо Перейри». На футбольне поле вийшли Сержіо Лауро, Літос, Карлос Ксав’єр, Бето, Патакас, Дані, Сабуго, Карлос Бруно, Зарро, Канана, Пейше, Паулу Торрес, Кадет, Рамос, Едгар Марселіно, Бруно Андраде, Марко Канейра та багато інших.

В цей день також відбувся дитячий турнір, в якому взяли участь діти 2015 року народження з України. Вони разом з батьками покинули небезпечні території, де зараз точаться бойові дії, або які окуповані агресором.

Перед початком матчу 25 дітей з України вивели на поле гравців ветеранів футбольного клубу «Спортинг».

На заході був присутній сам Ауреліо Перейра, який привітав дітей та разом із футболістами подарував дітям подарунки й висловив слова солідарності до України.

Саме Ауреліу Перейра був тренером, який сформував таких зірок португальського футболу, як Паулу Футре, Літос, Пейше, Луїш Фігу, Сімау, Рікарду Куарежма та Кріштіану Роналду.

Діти підготували символічні малюнки в знак подяки за неймовірні емоції від участі в заході.

Всі відвідувачі матчу долучилися до збору харчових продуктів та медикаментів для виправляння в Україну, які були передані представникам Асоціації українців в Португалії.

Ініціатива була організована дружніми батьками, які отримали статус тимчасового прихистку в Португалії та за підтримки ветерану Спортингу Едель Ліма.

«Футбол – це улюблена гра мільйонів людей у всьому світі. Вона для когось стає пристрасним захопленням, або справою всього життя, для когось залишається просто захопливим видовищем, а для когось є шансом знайти друзів та наставників у новій країні. Участь у подібних заходах – це чудовий спосіб соціалізації наших дітей, і ще один шанс нагадати суспільству, що війна в Україні не закінчилась, і про це не можна мовчати», — впевнена мама трьох синів Катерина Сакевич, співорганізатор заходу.

«Коли діти бачать успішних і небайдужих дорослих, які поділяють з ними їхню любов до футболу, підтримують їх починання, у них з'являється віра у власні сили, а разом з цим — бажання тренуватися і сміливо йти вперед», — переконаний футбольний тренер Віталій Куртиш, співорганізатор захожу.

Щоб дати можливість маленьким українцям займатися футболом у Португалії на постійній основі організатори додатково організували збирання коштів на краудфандинговій платформі — https://gofund.me/e154ff27 і просять небайдужу футбольну спільноту підтримати збирання коштами або просто репостом.

Разом ми переможемо!

По теме:
«Пригоди найпопулярнішої гри». Автор Sport.ua презентує книгу про футбол
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 23 февраля
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 22 февраля
футбол
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Арестович объяснил, почему россия нанесла удар по ТРЦ в Кременчуге
Война | 27 июня 2022, 18:17 1
Арестович объяснил, почему россия нанесла удар по ТРЦ в Кременчуге
Арестович объяснил, почему россия нанесла удар по ТРЦ в Кременчуге

Недозахватчики мстят

ЗОЗУЛЯ: В том, что россия решилась на вторжение – есть вина каждого из нас
Война | 27 июня 2022, 16:42 7
ЗОЗУЛЯ: В том, что россия решилась на вторжение – есть вина каждого из нас
ЗОЗУЛЯ: В том, что россия решилась на вторжение – есть вина каждого из нас

Бывший форвард сборной Украины – о войне с россией

ОФИЦИАЛЬНО. Жерсон Родригеш перешел в клуб из Саудовской Аравии
Футбол | 27.06.2022, 17:17
ОФИЦИАЛЬНО. Жерсон Родригеш перешел в клуб из Саудовской Аравии
ОФИЦИАЛЬНО. Жерсон Родригеш перешел в клуб из Саудовской Аравии
Колорадо - обладатель Кубка Стэнли. Лавины остановили Тампу-Бэй
Хоккей | 27.06.2022, 06:39
Колорадо - обладатель Кубка Стэнли. Лавины остановили Тампу-Бэй
Колорадо - обладатель Кубка Стэнли. Лавины остановили Тампу-Бэй
ВИДЕО. Украинский форвард забил дебютный гол в США
Футбол | 27.06.2022, 10:24
ВИДЕО. Украинский форвард забил дебютный гол в США
ВИДЕО. Украинский форвард забил дебютный гол в США
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ДЖОКОВИЧ: «Не согласен с бессрочным запретом на выступления игрокам из рф»
ДЖОКОВИЧ: «Не согласен с бессрочным запретом на выступления игрокам из рф»
25.06.2022, 21:08 16
Теннис
Есть проблемы. У Черноморца стало на одного инвестора меньше
Есть проблемы. У Черноморца стало на одного инвестора меньше
26.06.2022, 17:31
Футбол
Контракт согласован. Бэйл определился со своим новым клубом
Контракт согласован. Бэйл определился со своим новым клубом
25.06.2022, 18:50
Футбол
Джокович против Надаля, возвращение Серены и надежды на украинок
Джокович против Надаля, возвращение Серены и надежды на украинок
27.06.2022, 07:55 1
Теннис
Виктор ЦЫГАНКОВ об обстреле Киева: «Ненавидим»
Виктор ЦЫГАНКОВ об обстреле Киева: «Ненавидим»
26.06.2022, 12:35 2
Футбол
Фьюри рассказал, почему не собирается драться с Усиком
Фьюри рассказал, почему не собирается драться с Усиком
25.06.2022, 19:48 17
Бокс
Юношеский Евро-2022 (U-19): расписание, прогнозы и результаты
Юношеский Евро-2022 (U-19): расписание, прогнозы и результаты
27.06.2022, 01:00
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем