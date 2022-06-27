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Украина. Премьер лига
27 июня 2022, 22:32 | Обновлено 27 июня 2022, 22:33
124
0

Игроки Черноморца встретились с украинскими героями

Футбольная делегация пришла к нашим героям не только со словами благодарности и поддержки

27 июня 2022, 22:32 | Обновлено 27 июня 2022, 22:33
124
0
Игроки Черноморца встретились с украинскими героями

Футбольный клуб «Черноморец» вместе с официальным партнером клуба Parimatch Ukraine в очередной раз посетили воинов Вооруженных сил Украины, которые проходят лечение и реабилитацию в одном из медицинских учреждений Одессы.

Футбольная делегация пришла к нашим героям не только со словами благодарности и поддержки. "Черноморец" и Parimatch Ukraine оплатили нужные для лечения бойцов медикаменты.

Генеральный директор клуба Анатолий Мисюра прокомментировал это мероприятие:

«Мы уже не первый раз посетили это медицинское учреждение, где проходят лечение наши герои, защитники Украины. Это наша моральная обязанность – поддержать воинов, причем не только на словах. Сегодня мы благодарны этим железным людям за то, что в родной Одессе относительно спокойно, что Черноморец может на своей базе готовиться к чемпионату».

Сегодня в медицинских учреждениях Одессы проходят лечение те, кто оказывает российскому агрессору достойное сопротивление. ФК «Черноморец» вместе с Parimatch Ukraine всегда будут рядом с такими смелыми и железными собратьями.

Итого к победе!

 

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Источник Sport.ua
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