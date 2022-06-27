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  4. Расписание матчей с участием украинок на Уимблдоне на 28 июня
Уимблдон
27 июня 2022, 22:10 |
439
0

Расписание матчей с участием украинок на Уимблдоне на 28 июня

Во вторник на корты выйдут две украинки

27 июня 2022, 22:10 |
439
0
Расписание матчей с участием украинок на Уимблдоне на 28 июня
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

28 июня продолжаться матчи основной сетки Уимблдона. Во вторник на корты выйдут две украинки.

Расписание матчей с участием украинок

Корт №18, первый запуск (13:00)
Марта Костюк (№79 WTA) – Кэти Суон (№223 WTA, Великобритания) [WC]

Корт №14, третий запуск (16:30*)
Даяна Ястремская (№74 WTA) – Ана Богдан (№111 WTA, Румыния)

*ориентировочное время

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Источник Sport.ua
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