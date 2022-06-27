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Украина. Премьер лига
27 июня 2022, 22:40 | Обновлено 27 июня 2022, 22:41
139
0

Подросток ради ВСУ продал на аукционе футболку с автографом Роналду

Криштиану надеется, что это поможет Украине в борьбе за счастливое будущее

27 июня 2022, 22:40 | Обновлено 27 июня 2022, 22:41
139
0
Подросток ради ВСУ продал на аукционе футболку с автографом Роналду
Save Ukraine Now

Подросток из Ивано-Франковска 14-летний Владимир Романчук продал игровую футболку своего кумира Криштиану Роналду на благотворительном аукционе, чтобы помочь украинской армии. Лот ушел с молотка за 70 тысяч гривен (Координационный центр Save Ukraine Now).

На футболке есть и автограф знаменитого португальского футболиста-нападающего и пятикратного обладателя Золотого мяча по матчу квалификации на Евро-2022 между сборными Португалии и Украины, который состоялся 22 марта 2019 года в Лиссабоне.

Таким образом, Владимир хотел внести свой вклад в победу. Собранные средства пойдут на покупку медикаментов для украинских военных. В частности, на нужды территориальной обороны и воинов Вооруженных сил Украины из Прикарпатья.

Победителем благотворительного аукциона стал проживающий в США Руслан Карий. Он не раз становился победителем благотворительных аукционов в поддержку украинских военных.

Поступок болельщика прокомментировал Криштиану Роналду. Футболист надеется, что продажа футболки также поможет Украине в борьбе за счастливое будущее: «Надеюсь, что моя футболка с матча с Украиной 2019 поможет молодым людям найти лучшее будущее. Хочу поздравить Украинскую ассоциацию футбола с такой акцией. Молюсь о мире».

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Криштиану Роналду аукцион благотворительность Вооруженные силы Украины российско-украинская война
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Источник Sport.ua
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