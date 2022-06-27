Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-игрок Ромы и сборной Италии выбран мэром Вероны
Италия
27 июня 2022, 20:01 | Обновлено 27 июня 2022, 20:05
964
0

Экс-игрок Ромы и сборной Италии выбран мэром Вероны

Дамьяно Томмази добивается успехов на политическом поприще

27 июня 2022, 20:01 | Обновлено 27 июня 2022, 20:05
964
0
Экс-игрок Ромы и сборной Италии выбран мэром Вероны
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший игрок «Ромы» и сборной Италии Дамьяно Томмази был избран мэром города Верона. 48-летний чиновник набрал 54,4% голосов и победил действующего мэра Федерико Сбориану (46,6%).

Сам Томмази родился неподалеку от Вероны и являет воспитанником одноименного местного клуба. Больше всего известен по выступлениям за «Рому», цвета которой защищал в 1996 – 2006 годах и становился чемпионом Италии в 2001 году.

В период с 1998 по 2003 годы провел 25 матчей и забил 2 гола за сборную Италии, во составе которой принимал участие в чемпионате мира 2002 года. С 2011 по 2018 годы Томмази был президентом Ассоциации футболистов Италии.

По теме:
Парма: нет денег – нет болельщиков
Серия А не начнется
Дамиано Томмази
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Football-Italia
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Россияне попали ракетами в торговый центр в Кременчуге
Война | 27 июня 2022, 17:31 6
Россияне попали ракетами в торговый центр в Кременчуге
Россияне попали ракетами в торговый центр в Кременчуге

К сожалению, есть погибшие и пострадавшие

Форвард Реала станет конкурентом Яремчука в Бенфике
Футбол | 27 июня 2022, 09:43 0
Форвард Реала станет конкурентом Яремчука в Бенфике
Форвард Реала станет конкурентом Яремчука в Бенфике

Португальский клуб хочет подписать Рейньера

Капитан Мариуполя перейдет в Зарю
Футбол | 27.06.2022, 15:19
Капитан Мариуполя перейдет в Зарю
Капитан Мариуполя перейдет в Зарю
Руслан МАЛИНОВСКИЙ – поляку Хуркачу: «Спасибо тебе»
Футбол | 27.06.2022, 12:38
Руслан МАЛИНОВСКИЙ – поляку Хуркачу: «Спасибо тебе»
Руслан МАЛИНОВСКИЙ – поляку Хуркачу: «Спасибо тебе»
Колорадо - обладатель Кубка Стэнли. Лавины остановили Тампу-Бэй
Хоккей | 27.06.2022, 06:39
Колорадо - обладатель Кубка Стэнли. Лавины остановили Тампу-Бэй
Колорадо - обладатель Кубка Стэнли. Лавины остановили Тампу-Бэй
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Подарок от УЕФА. В таблице коэффициентов россии добавлено 4.333 балла
Подарок от УЕФА. В таблице коэффициентов россии добавлено 4.333 балла
27.06.2022, 00:05 23
Футбол
Джокович против Надаля, возвращение Серены и надежды на украинок
Джокович против Надаля, возвращение Серены и надежды на украинок
27.06.2022, 07:55 1
Теннис
ДЖОКОВИЧ: «Не согласен с бессрочным запретом на выступления игрокам из рф»
ДЖОКОВИЧ: «Не согласен с бессрочным запретом на выступления игрокам из рф»
25.06.2022, 21:08 16
Теннис
Виктор ЦЫГАНКОВ об обстреле Киева: «Ненавидим»
Виктор ЦЫГАНКОВ об обстреле Киева: «Ненавидим»
26.06.2022, 12:35 2
Футбол
Юношеский Евро-2022 (U-19): расписание, прогнозы и результаты
Юношеский Евро-2022 (U-19): расписание, прогнозы и результаты
27.06.2022, 01:00
Футбол
СМИ раскрыли зарплату Соломона в Фулхэме. Шахтер получит 7 млн евро
СМИ раскрыли зарплату Соломона в Фулхэме. Шахтер получит 7 млн евро
26.06.2022, 18:50 1
Футбол
Контракт согласован. Бэйл определился со своим новым клубом
Контракт согласован. Бэйл определился со своим новым клубом
25.06.2022, 18:50
Футбол
ВИДЕО. Шавкат Рахмонов задушил Нила Мэгни
ВИДЕО. Шавкат Рахмонов задушил Нила Мэгни
26.06.2022, 08:00
MMA
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем