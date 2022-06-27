Экс-игрок Ромы и сборной Италии выбран мэром Вероны

Бывший игрок «Ромы» и сборной Италии Дамьяно Томмази был избран мэром города Верона. 48-летний чиновник набрал 54,4% голосов и победил действующего мэра Федерико Сбориану (46,6%).

Сам Томмази родился неподалеку от Вероны и являет воспитанником одноименного местного клуба. Больше всего известен по выступлениям за «Рому», цвета которой защищал в 1996 – 2006 годах и становился чемпионом Италии в 2001 году.

В период с 1998 по 2003 годы провел 25 матчей и забил 2 гола за сборную Италии, во составе которой принимал участие в чемпионате мира 2002 года. С 2011 по 2018 годы Томмази был президентом Ассоциации футболистов Италии.