Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Джокович стартовал с победы на Уимблдоне и установил уникальное достижение
Уимблдон
27 июня 2022, 19:41 |
737
0

Джокович стартовал с победы на Уимблдоне и установил уникальное достижение

Серб первым одержал 80 побед на всех Мейджорах

27 июня 2022, 19:41 |
737
0
Джокович стартовал с победы на Уимблдоне и установил уникальное достижение
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Сегодня Новак Джокович успешно стартовал на Уимбдоне-2022. В первом раунде серб в четырех сетах обыграл корейца Квон Сун Ву. Матч продолжался 2 часа и 29 минут.

1-й раунд

Новак Джокович (Сербия, 1) – Квон Сон Ву (Южная Корея) – 6:3, 3:6, 6:3, 6:4

Во втором матче Джокович встретится с победителем матча между австралийцем Танаси Коккинакисом и поляком Камилем Майхржаком.

Для Джоковича эта победа стала юбилейной, 80-й в карьере на Уимблдоне. Он стал первым теннисистом в истории, который одержал 80 и более побед на каждом из турниров Большого шлема.

На счету Джоковича 82 победы на Australian Open, 85 на Ролан Гаррос и 81 на US Open.

По теме:
Уимблдон. Матч Костюк перенесен на завтра
21 эйс. Хуркач эпично проиграл в первом круге Уимблдона
Калинина выиграла дебютный матч на Уимблдоне и сразится с Цуренко
Новак Джокович Уимблдон-2022 цифры и факты
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Подарок от УЕФА. В таблице коэффициентов россии добавлено 4.333 балла
Футбол | 27 июня 2022, 00:05 23
Подарок от УЕФА. В таблице коэффициентов россии добавлено 4.333 балла
Подарок от УЕФА. В таблице коэффициентов россии добавлено 4.333 балла

Вообще непонятно, почему не 0 баллов, ведь клубы рф в еврокубках не играют

ДУБРОВА: «Бубка и Гутцайт постоянно на контакте с президентом федерации»
Другие виды | 27 июня 2022, 18:40 1
ДУБРОВА: «Бубка и Гутцайт постоянно на контакте с президентом федерации»
ДУБРОВА: «Бубка и Гутцайт постоянно на контакте с президентом федерации»

Обсуждают действия по поводу возобновления отстранения россиян от участия в соревнованиях

Джокович против Надаля, возвращение Серены и надежды на украинок
Теннис | 27.06.2022, 07:55
Джокович против Надаля, возвращение Серены и надежды на украинок
Джокович против Надаля, возвращение Серены и надежды на украинок
Юношеский Евро-2022 (U-19): расписание, прогнозы и результаты
Футбол | 27.06.2022, 01:00
Юношеский Евро-2022 (U-19): расписание, прогнозы и результаты
Юношеский Евро-2022 (U-19): расписание, прогнозы и результаты
Рейтинг WTA. Новый рекорд Калининой, Цуренко почти вернулась в первую сотню
Теннис | 27.06.2022, 11:41
Рейтинг WTA. Новый рекорд Калининой, Цуренко почти вернулась в первую сотню
Рейтинг WTA. Новый рекорд Калининой, Цуренко почти вернулась в первую сотню
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Малиновский прокомментировал ночные обстрелы Украины
Малиновский прокомментировал ночные обстрелы Украины
25.06.2022, 16:20
Война
ВИДЕО. Шавкат Рахмонов задушил Нила Мэгни
ВИДЕО. Шавкат Рахмонов задушил Нила Мэгни
26.06.2022, 08:00
MMA
Не удержали преимущество. Динамо Киев открыло сборы в Швейцарии ничьей
Не удержали преимущество. Динамо Киев открыло сборы в Швейцарии ничьей
26.06.2022, 18:56
Футбол
Контракт согласован. Бэйл определился со своим новым клубом
Контракт согласован. Бэйл определился со своим новым клубом
25.06.2022, 18:50
Футбол
Колорадо - обладатель Кубка Стэнли. Лавины остановили Тампу-Бэй
Колорадо - обладатель Кубка Стэнли. Лавины остановили Тампу-Бэй
27.06.2022, 06:39 1
Хоккей
Президент УЕФА жестко ответил Юргену Клоппу
Президент УЕФА жестко ответил Юргену Клоппу
25.06.2022, 17:24 6
Футбол
Сборная Украины не удержала преимущество в матче с Португалией
Сборная Украины не удержала преимущество в матче с Португалией
25.06.2022, 22:05 2
Баскетбол
ДЖОКОВИЧ: «Не согласен с бессрочным запретом на выступления игрокам из рф»
ДЖОКОВИЧ: «Не согласен с бессрочным запретом на выступления игрокам из рф»
25.06.2022, 21:08 16
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем