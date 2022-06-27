Джокович стартовал с победы на Уимблдоне и установил уникальное достижение
Серб первым одержал 80 побед на всех Мейджорах
Сегодня Новак Джокович успешно стартовал на Уимбдоне-2022. В первом раунде серб в четырех сетах обыграл корейца Квон Сун Ву. Матч продолжался 2 часа и 29 минут.
1-й раунд
Новак Джокович (Сербия, 1) – Квон Сон Ву (Южная Корея) – 6:3, 3:6, 6:3, 6:4
Во втором матче Джокович встретится с победителем матча между австралийцем Танаси Коккинакисом и поляком Камилем Майхржаком.
Для Джоковича эта победа стала юбилейной, 80-й в карьере на Уимблдоне. Он стал первым теннисистом в истории, который одержал 80 и более побед на каждом из турниров Большого шлема.
На счету Джоковича 82 победы на Australian Open, 85 на Ролан Гаррос и 81 на US Open.
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