Джокович стартовал с победы на Уимблдоне и установил уникальное достижение

Сегодня Новак Джокович успешно стартовал на Уимбдоне-2022. В первом раунде серб в четырех сетах обыграл корейца Квон Сун Ву. Матч продолжался 2 часа и 29 минут.

1-й раунд

Новак Джокович (Сербия, 1) – Квон Сон Ву (Южная Корея) – 6:3, 3:6, 6:3, 6:4

Во втором матче Джокович встретится с победителем матча между австралийцем Танаси Коккинакисом и поляком Камилем Майхржаком.

Для Джоковича эта победа стала юбилейной, 80-й в карьере на Уимблдоне. Он стал первым теннисистом в истории, который одержал 80 и более побед на каждом из турниров Большого шлема.

На счету Джоковича 82 победы на Australian Open, 85 на Ролан Гаррос и 81 на US Open.