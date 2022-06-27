Украина27 июня 2022, 19:22 |
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Андрей ПЯТОВ: «россияне даже хуже террористов»
Голкипер «Шахтера» возмущен ударом по Кременчугу
27 июня 2022, 19:22 |
264
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Голкипер «Шахтера» Андрей Пятов прокомментировал ракетный удар по торговому центру в Кременчуге:
«россия – страна-террорист! Нет, вы даже хуже террористов. Ибо те хотя бы признают свои преступления. Вы же сочиняете сказки об «они сами», «фейк», «это не мы». Вы продолжаете убивать!
Перевода для подписчиков с россии не будет. Смотрите сами. Кременчуг. ТЦ. Там было более 1000 человек. Мирных людей, среди которых немало детей. Что может быть страшнее?».
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