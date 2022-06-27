Андрей ПЯТОВ: «россияне даже хуже террористов»

Голкипер «Шахтера» Андрей Пятов прокомментировал ракетный удар по торговому центру в Кременчуге:

«россия – страна-террорист! Нет, вы даже хуже террористов. Ибо те хотя бы признают свои преступления. Вы же сочиняете сказки об «они сами», «фейк», «это не мы». Вы продолжаете убивать!

Перевода для подписчиков с россии не будет. Смотрите сами. Кременчуг. ТЦ. Там было более 1000 человек. Мирных людей, среди которых немало детей. Что может быть страшнее?».