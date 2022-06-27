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Украина. Первая лига
27 июня 2022, 18:58 | Обновлено 27 июня 2022, 19:09
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Оболонь просматривает экс-игрока Металлиста 1925

В январе Антон Калайтан покинул Олимпик

27 июня 2022, 18:58 | Обновлено 27 июня 2022, 19:09
200
0
Оболонь просматривает экс-игрока Металлиста 1925
ФК Металлист 1925. Антон Калайтан

Полузащитник Антон Калайтан находится на просмотре в киевской «Оболони».

Предыдущим клубом Калайтана был «Олимпик», который он покинул в январе. 23-летний полузащитник провел восемь матчей за донецкую команду, не отметившись результативными действиями.
 
В течение карьеры Калайтан также играл за юношеские команды киевского «Арсенала» и «Стяуа», дубль румынской «Астры», немецкую «Теннис-Боруссию», «Рубикон», «Металлист 1925» и «Буковину».

Сезон 2021/22 в Первой лиге был завершен досрочно из-за вторжения российских войск в Украину. «Оболонь» заняла четвертое место в итоговой турнирной таблице.

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Оболонь Киев Антон Калайтан Олимпик Донецк Металлист 1925 трансферы
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Источник Sportarena
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