Оболонь просматривает экс-игрока Металлиста 1925

Полузащитник Антон Калайтан находится на просмотре в киевской «Оболони».

Предыдущим клубом Калайтана был «Олимпик», который он покинул в январе. 23-летний полузащитник провел восемь матчей за донецкую команду, не отметившись результативными действиями.



В течение карьеры Калайтан также играл за юношеские команды киевского «Арсенала» и «Стяуа», дубль румынской «Астры», немецкую «Теннис-Боруссию», «Рубикон», «Металлист 1925» и «Буковину».

Сезон 2021/22 в Первой лиге был завершен досрочно из-за вторжения российских войск в Украину. «Оболонь» заняла четвертое место в итоговой турнирной таблице.