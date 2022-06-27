«Металлист 1925» может подписать защитника «Агробизнеса» Игоря Курило.

В прошлом сезоне 29-летний Курило сыграл в 20 матчах во всех турнирах, забил один мяч и отдал две результативные передачи.



Курило играет за «Агробизнес» с 2017 года, когда клуб начал свои выступления на уровне Профессиональной футбольной лиги.

«Металлист 1925» в прошлом сезоне занял десятое место в украинской Премьер-лиге. Чемпионат был завершен досрочно из-за полномасштабного российского вторжения в Украину.

Старт нового сезона в Премьер-лиге ориентировочно назначен на 20 августа. Матчи первенства планируют проводить в трех городах — Киеве, Львове и Ужгороде.