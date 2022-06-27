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Украина. Премьер лига
27 июня 2022, 17:39 | Обновлено 27 июня 2022, 18:17
196
0

Металлист 1925 может подписать защитника Агробизнеса

Игорь Курило может продолжить карьеру в клубе УПЛ

27 июня 2022, 17:39 | Обновлено 27 июня 2022, 18:17
196
0
Металлист 1925 может подписать защитника Агробизнеса
УПЛ

«Металлист 1925» может подписать защитника «Агробизнеса» Игоря Курило.

В прошлом сезоне 29-летний Курило сыграл в 20 матчах во всех турнирах, забил один мяч и отдал две результативные передачи.
 
Курило играет за «Агробизнес» с 2017 года, когда клуб начал свои выступления на уровне Профессиональной футбольной лиги.

«Металлист 1925» в прошлом сезоне занял десятое место в украинской Премьер-лиге. Чемпионат был завершен досрочно из-за полномасштабного российского вторжения в Украину.

Старт нового сезона в Премьер-лиге ориентировочно назначен на 20 августа. Матчи первенства планируют проводить в трех городах — Киеве, Львове и Ужгороде.

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Металлист 1925 Игорь Курило Агробизнес трансферы УПЛ трансферы
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Источник Sportarena
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