Манчестер Юнайтед отказался продавать Магуайра в Барселону

Английский «Манчестер Юнайтед» отказался продавать 29-летнего защитника Гарри Магуайра в испанскую «Барселону».

Каталонский клуб предлагал включить англичанина в сделку по переходу полузащитника сине-гранатовых Френки де Йонга. Но манкунианцы ответили отказом, поскольку новый тренер команды Эрик тен Хаг рассчитывает на Магуайра в новом сезоне.

В минувшем сезоне Магуйар забил 2 гола в 37 матчах «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах.