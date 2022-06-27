Англия27 июня 2022, 16:10 |
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Манчестер Юнайтед отказался продавать Магуайра в Барселону
Эрик тен Хаг рассчитывает на защитника
27 июня 2022, 16:10 |
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Английский «Манчестер Юнайтед» отказался продавать 29-летнего защитника Гарри Магуайра в испанскую «Барселону».
Каталонский клуб предлагал включить англичанина в сделку по переходу полузащитника сине-гранатовых Френки де Йонга. Но манкунианцы ответили отказом, поскольку новый тренер команды Эрик тен Хаг рассчитывает на Магуайра в новом сезоне.
В минувшем сезоне Магуйар забил 2 гола в 37 матчах «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах.
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