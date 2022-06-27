Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Манчестер Юнайтед отказался продавать Магуайра в Барселону
Англия
27 июня 2022, 16:10 |
235
0

Манчестер Юнайтед отказался продавать Магуайра в Барселону

Эрик тен Хаг рассчитывает на защитника

27 июня 2022, 16:10 |
235
0
Манчестер Юнайтед отказался продавать Магуайра в Барселону
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Магуайр

Английский «Манчестер Юнайтед» отказался продавать 29-летнего защитника Гарри Магуайра в испанскую «Барселону».

Каталонский клуб предлагал включить англичанина в сделку по переходу полузащитника сине-гранатовых Френки де Йонга. Но манкунианцы ответили отказом, поскольку новый тренер команды Эрик тен Хаг рассчитывает на Магуайра в новом сезоне.

В минувшем сезоне Магуйар забил 2 гола в 37 матчах «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах.

По теме:
Капитан Мариуполя перейдет в Зарю
Источник: Довбик не ведет переговоры с Фенербахче
Динамо отдаст форварда в аренду словацкому клубу
Эрик тен Хаг Манчестер Юнайтед Гарри Магуайр Барселона трансферы АПЛ трансферы трансферы Ла Лиги
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник The Sun
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Подарок от УЕФА. В таблице коэффициентов россии добавлено 4.333 балла
Футбол | 27 июня 2022, 00:05 22
Подарок от УЕФА. В таблице коэффициентов россии добавлено 4.333 балла
Подарок от УЕФА. В таблице коэффициентов россии добавлено 4.333 балла

Вообще непонятно, почему не 0 баллов, ведь клубы рф в еврокубках не играют

Шахтер не получит летом денег за Тете. Бразилец переходит в Лион
Футбол | 27 июня 2022, 14:07 0
Шахтер не получит летом денег за Тете. Бразилец переходит в Лион
Шахтер не получит летом денег за Тете. Бразилец переходит в Лион

Вингер приостановит контракт с «горняками» на следующий сезон

ДУБРОВА: «Дзюдо – попытка легитимизировать россиян в международном спорте»
Другие виды | 27.06.2022, 14:59
ДУБРОВА: «Дзюдо – попытка легитимизировать россиян в международном спорте»
ДУБРОВА: «Дзюдо – попытка легитимизировать россиян в международном спорте»
СМИ раскрыли зарплату Соломона в Фулхэме. Шахтер получит 7 млн евро
Футбол | 26.06.2022, 18:50
СМИ раскрыли зарплату Соломона в Фулхэме. Шахтер получит 7 млн евро
СМИ раскрыли зарплату Соломона в Фулхэме. Шахтер получит 7 млн евро
Ивердон – Динамо – 1:1. Первый спарринг в Швейцарии. Видео голов и обзор
Футбол | 26.06.2022, 21:30
Ивердон – Динамо – 1:1. Первый спарринг в Швейцарии. Видео голов и обзор
Ивердон – Динамо – 1:1. Первый спарринг в Швейцарии. Видео голов и обзор
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ДЖОКОВИЧ: «Не согласен с бессрочным запретом на выступления игрокам из рф»
ДЖОКОВИЧ: «Не согласен с бессрочным запретом на выступления игрокам из рф»
25.06.2022, 21:08 16
Теннис
Фьюри рассказал, почему не собирается драться с Усиком
Фьюри рассказал, почему не собирается драться с Усиком
25.06.2022, 19:48 17
Бокс
Не удержали преимущество. Динамо Киев открыло сборы в Швейцарии ничьей
Не удержали преимущество. Динамо Киев открыло сборы в Швейцарии ничьей
26.06.2022, 18:56
Футбол
Бьем россиян. Главные противостояния украинцев и россиян в боксе
Бьем россиян. Главные противостояния украинцев и россиян в боксе
26.06.2022, 10:14 3
Бокс
ВИДЕО. Украинский форвард забил дебютный гол в США
ВИДЕО. Украинский форвард забил дебютный гол в США
27.06.2022, 10:24 1
Футбол
Киченок и Остапенко не сыграют в парном финале Истборна
Киченок и Остапенко не сыграют в парном финале Истборна
25.06.2022, 17:54 4
Теннис
Юношеский Евро-2022 (U-19): расписание, прогнозы и результаты
Юношеский Евро-2022 (U-19): расписание, прогнозы и результаты
27.06.2022, 01:00
Футбол
Контракт согласован. Бэйл определился со своим новым клубом
Контракт согласован. Бэйл определился со своим новым клубом
25.06.2022, 18:50
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем