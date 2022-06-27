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  4. Кравченко пробился в основу челленджера, не отдав сопернику ни гейма
ATP
27 июня 2022, 14:38 |
120
0

Кравченко пробился в основу челленджера, не отдав сопернику ни гейма

Георгий легко выиграл финальный матч квалификации

27 июня 2022, 14:38 |
120
0
Кравченко пробился в основу челленджера, не отдав сопернику ни гейма
ФТУ. Георгий Кравченко

Украинский теннисист Георгий Кравченко легко пробился в основу челленджера в Германии.

В финале квалификации украинец не отдал ни единого гейма сопернику из Индии.

Люденшайд. Финал квалификации
Георгий Кравченко (Украина) – Сумит Нагал (Индия) – 6:0, 6:0

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Георгий Кравченко Сумит Нагал ATP Люденшайд
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Источник Sport.ua
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