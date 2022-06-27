ATP27 июня 2022, 14:38 |
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Кравченко пробился в основу челленджера, не отдав сопернику ни гейма
Георгий легко выиграл финальный матч квалификации
27 июня 2022, 14:38 |
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Украинский теннисист Георгий Кравченко легко пробился в основу челленджера в Германии.
В финале квалификации украинец не отдал ни единого гейма сопернику из Индии.
Люденшайд. Финал квалификации
Георгий Кравченко (Украина) – Сумит Нагал (Индия) – 6:0, 6:0
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