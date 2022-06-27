ВЕРНИДУБ: «Очень хочу, чтобы этот сезон мы провели на родной земле»

Главный тренер криворожского «Кривбасса» Юрий Вернидуб рассказал о задачах клуба.

— Какие задачи и цели ставите перед «Кривбассом» на эти сборы?

— Впереди три сбора. Первый — 12-дневный втягивающий, до 2 июля. Посмотрим, кто сможет к нам прийти из новеньких футболистов, кто останется из нынешнего коллектива. Второй сбор также пройдет в Кривом Роге. Планируем провести три контрольных матча, сейчас подбираем соперников. Третий, заключительный сбор планируем провести, если все будет хорошо, на западе Украины.

Думаю, все у нас получится. Для этого все сделают наши Вооруженные силы Украины, которые нас защищают, и вообще очень многое делают для страны. Думаю, только благодаря им мы сможем провести этот чемпионат в Украине, а не где-нибудь заграницей, как этого хотят некоторые другие клубы.

Лично я не вижу в этом необходимости и очень хочу, чтобы этот сезон мы провели на родной земле, в Украине. И подарили людям какую-нибудь радость. Чтобы они понимали, да, у нас очень тяжелое положение, война. Но даже при таких условиях мы можем доставлять им радость и играть в футбол. Это то, что я очень хочу.