Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Президентом Герты стал бывший ультрас клуба
Германия
27 июня 2022, 12:26 | Обновлено 27 июня 2022, 13:01
389
0

Президентом Герты стал бывший ультрас клуба

Кей Бернштейн раньше был заводящим на фанатской трибуне

27 июня 2022, 12:26 | Обновлено 27 июня 2022, 13:01
389
0
Президентом Герты стал бывший ультрас клуба
ФК Герта

На внеочередном общем собрании 3150 болельщиков «Герты» избрали новый президентский совет из семи человек. Новым президентом стал Кей Бернштейн. Он получил 1670 голосов, обойдя Фрэнка Штеффеля (1280 голосов) и Марвина Брумма (26).

Кей Бернштейн стал преемником Вернера Гегенбауэра, который ушел с поста президента после 14 лет работы.

Новый президент является бывшим ультрас клуба. Он был заводящим на фанатской трибуне и основателем фан-группы. Трижды ему запрещали посещение домашнего стадиона.

По теме:
Герта осталась в Бундеслиге, отыграв фору на выезде у Гамбурга
Кто выйдет в Бундеслигу? Гамбург победил Герту в первом переходном матче
Герта – Гамбург. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Кей Бернштейн Герта
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ФК Герта
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Состав Динамо на первый летний контрольный матч
Футбол | 26 июня 2022, 16:21 2
Состав Динамо на первый летний контрольный матч
Состав Динамо на первый летний контрольный матч

Подготовка к Лиге чемпионов

Подарок от УЕФА. В таблице коэффициентов россии добавлено 4.333 балла
Футбол | 27 июня 2022, 00:05 20
Подарок от УЕФА. В таблице коэффициентов россии добавлено 4.333 балла
Подарок от УЕФА. В таблице коэффициентов россии добавлено 4.333 балла

Вообще непонятно, почему не 0 баллов, ведь клубы рф в еврокубках не играют

СМИ раскрыли зарплату Соломона в Фулхэме. Шахтер получит 7 млн евро
Футбол | 26.06.2022, 18:50
СМИ раскрыли зарплату Соломона в Фулхэме. Шахтер получит 7 млн евро
СМИ раскрыли зарплату Соломона в Фулхэме. Шахтер получит 7 млн евро
Агробизнес может не стартовать в новом сезоне Первой лиги
Футбол | 27.06.2022, 12:11
Агробизнес может не стартовать в новом сезоне Первой лиги
Агробизнес может не стартовать в новом сезоне Первой лиги
Ман Юнайтед отказался продавать Магуйра в Барселону
Футбол | 27.06.2022, 07:15
Ман Юнайтед отказался продавать Магуйра в Барселону
Ман Юнайтед отказался продавать Магуйра в Барселону
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Неймара отдают Барселоне, Петров в Короне, ставим на Квитову
ВИДЕО. Неймара отдают Барселоне, Петров в Короне, ставим на Квитову
25.06.2022, 13:42
Футбол
Стали известны дата и время начала матча Фенербахче – Динамо
Стали известны дата и время начала матча Фенербахче – Динамо
25.06.2022, 11:01 2
Футбол
Киченок и Остапенко не сыграют в парном финале Истборна
Киченок и Остапенко не сыграют в парном финале Истборна
25.06.2022, 17:54 4
Теннис
ФИФА-злодейка, или Как у Шахтера могут украсть Тете и Соломона
ФИФА-злодейка, или Как у Шахтера могут украсть Тете и Соломона
25.06.2022, 11:20 10
Футбол
ДЖОКОВИЧ: «Не согласен с бессрочным запретом на выступления игрокам из рф»
ДЖОКОВИЧ: «Не согласен с бессрочным запретом на выступления игрокам из рф»
25.06.2022, 21:08 16
Теннис
Фьюри рассказал, почему не собирается драться с Усиком
Фьюри рассказал, почему не собирается драться с Усиком
25.06.2022, 19:48 17
Бокс
ФОТО. Ракетный удар по Киеву. Снаряд попал в 9-этажный дом
ФОТО. Ракетный удар по Киеву. Снаряд попал в 9-этажный дом
26.06.2022, 09:01
Война
Юношеский Евро-2022 (U-19): расписание, прогнозы и результаты
Юношеский Евро-2022 (U-19): расписание, прогнозы и результаты
27.06.2022, 01:00
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем