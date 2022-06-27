Президентом Герты стал бывший ультрас клуба

На внеочередном общем собрании 3150 болельщиков «Герты» избрали новый президентский совет из семи человек. Новым президентом стал Кей Бернштейн. Он получил 1670 голосов, обойдя Фрэнка Штеффеля (1280 голосов) и Марвина Брумма (26).

Кей Бернштейн стал преемником Вернера Гегенбауэра, который ушел с поста президента после 14 лет работы.

Новый президент является бывшим ультрас клуба. Он был заводящим на фанатской трибуне и основателем фан-группы. Трижды ему запрещали посещение домашнего стадиона.