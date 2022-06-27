Рейтинг ATP. Циципас вернулся в первую пятерку

На прошлой неделе мужчины провели два травяных турнира ATP 250 в Истборне и на Мальорке.

В Великобритании победу одержал американец Тэйлор Фритц, он остался на 14-й строчке мирового рейтинга. На Мальорке лучшим стал грек Стефанос Циципас, это помогло ему вернуться в первую пятерку рейтинга ATP.

Топ-10 рейтинга ATP

Что касается украинцев, то особых успехом нет. Наши первые ракетки продолжают терять позиции.

Украинцы в топ-800 рейтинга ATP

В Чемпионской гонке Циципас опередил Карлоса Алькараса и стал вторым после Рафаэля Надаля.

Чемпионская гонка ATP



