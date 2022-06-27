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  4. Рейтинг ATP. Циципас вернулся в первую пятерку
ATP
27 июня 2022, 11:55 | Обновлено 27 июня 2022, 12:13
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0

Рейтинг ATP. Циципас вернулся в первую пятерку

Украинцы продолжают терять позиции

27 июня 2022, 11:55 | Обновлено 27 июня 2022, 12:13
190
0
Рейтинг ATP. Циципас вернулся в первую пятерку
Getty Images/Global Images Ukraine. Стефанос Циципас

На прошлой неделе мужчины провели два травяных турнира ATP 250 в Истборне и на Мальорке.

В Великобритании победу одержал американец Тэйлор Фритц, он остался на 14-й строчке мирового рейтинга. На Мальорке лучшим стал грек Стефанос Циципас, это помогло ему вернуться в первую пятерку рейтинга ATP.

Топ-10 рейтинга ATP

Что касается украинцев, то особых успехом нет. Наши первые ракетки продолжают терять позиции.

Украинцы в топ-800 рейтинга ATP

В Чемпионской гонке Циципас опередил Карлоса Алькараса и стал вторым после Рафаэля Надаля.

Чемпионская гонка ATP 


 

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Источник Sport.ua
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