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  4. Рейтинг WTA. Новый рекорд Калининой, Цуренко почти вернулась в первую сотню
WTA
27 июня 2022, 11:41 |
283
0

Рейтинг WTA. Новый рекорд Калининой, Цуренко почти вернулась в первую сотню

Онс Жабер – вторая ракетка мира

27 июня 2022, 11:41 |
283
0
Рейтинг WTA. Новый рекорд Калининой, Цуренко почти вернулась в первую сотню
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Перед Уимблдоном женщины сыграли два травяных турнира. В Истборне победу одержала чешка Петра Квитова, благодаря чему она вернулась в первую тридцатку.

В Бад-Хомбурге лучшей стала Каролин Гарсия, француженка добавила двадцать строчек, но все еще не в первой полусотне.

В первой десятке состоялось одно изменение – Онс Жабер поменялась местами с Анетт Контавейт. Теперь 27-летняя туниска вторая ракетка мира. Кто бы мог об этом подумать еще два года назад.

Топ-10 рейтинга WTA

Украинки неплохо выступили на прошлой неделе и улучшили свои позиции. Ангелина обновила личное достижение, Леся Цуренко вплотную приблизилась к первой сотне, а Костюк, Байндл, Завацкая и Володько добавили несколько строчек.

Украинки в рейтинге WTA


В Чемпионской гонке все осталось без изменений. 

Чемпионская гонка WTA

Украинки в Чемпионской гонке в большинстве улучшили свои позиции, особенно это касается Цуренко. Немного упала Даяна Ястремская, но она все еще в топ-50. 

Украинки в Чемпионской гонке WTA

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Источник Sport.ua
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