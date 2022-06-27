Рейтинг WTA. Новый рекорд Калининой, Цуренко почти вернулась в первую сотню
Онс Жабер – вторая ракетка мира
Перед Уимблдоном женщины сыграли два травяных турнира. В Истборне победу одержала чешка Петра Квитова, благодаря чему она вернулась в первую тридцатку.
В Бад-Хомбурге лучшей стала Каролин Гарсия, француженка добавила двадцать строчек, но все еще не в первой полусотне.
В первой десятке состоялось одно изменение – Онс Жабер поменялась местами с Анетт Контавейт. Теперь 27-летняя туниска вторая ракетка мира. Кто бы мог об этом подумать еще два года назад.
Топ-10 рейтинга WTA
Украинки неплохо выступили на прошлой неделе и улучшили свои позиции. Ангелина обновила личное достижение, Леся Цуренко вплотную приблизилась к первой сотне, а Костюк, Байндл, Завацкая и Володько добавили несколько строчек.
Украинки в рейтинге WTA
В Чемпионской гонке все осталось без изменений.
Чемпионская гонка WTA
Украинки в Чемпионской гонке в большинстве улучшили свои позиции, особенно это касается Цуренко. Немного упала Даяна Ястремская, но она все еще в топ-50.
Украинки в Чемпионской гонке WTA
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