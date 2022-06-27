ВИДЕО. Украинский форвард забил дебютный гол в США

Украинский нападающий Илья Шевцов забил первый гол в США. 22-летний форвард играет за клуб Первой лиги USL «Шарлотт Индепенденс».

В очередном матче чемпионата против «Форвард Мэдисон» (6:2) Шевцов отметился на 28-й минуте игры.

Украинец замкнул навесную передачу экс-игрока «Ман Юнайтед» Габриэля Обертана.

Шевцов сыграл свой пятый матч за «Шарлотт». В США украинец играет на правах аренды, он является игроком «Десны».