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27 июня 2022, 10:24 | Обновлено 27 июня 2022, 10:27
56
0

ВИДЕО. Украинский форвард забил дебютный гол в США

Илья Шевцов отметился голом после передачи экс-игрока «Ман Юнайтед»

27 июня 2022, 10:24 | Обновлено 27 июня 2022, 10:27
56
0
ВИДЕО. Украинский форвард забил дебютный гол в США

Украинский нападающий Илья Шевцов забил первый гол в США. 22-летний форвард играет за клуб Первой лиги USL «Шарлотт Индепенденс».

В очередном матче чемпионата против «Форвард Мэдисон» (6:2) Шевцов отметился на 28-й минуте игры.

Украинец замкнул навесную передачу экс-игрока «Ман Юнайтед» Габриэля Обертана.

Шевцов сыграл свой пятый матч за «Шарлотт». В США украинец играет на правах аренды, он является игроком «Десны».

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Источник Sport.ua
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