Другие новости27 июня 2022, 10:24 | Обновлено 27 июня 2022, 10:27
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ВИДЕО. Украинский форвард забил дебютный гол в США
Илья Шевцов отметился голом после передачи экс-игрока «Ман Юнайтед»
27 июня 2022, 10:24 | Обновлено 27 июня 2022, 10:27
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Украинский нападающий Илья Шевцов забил первый гол в США. 22-летний форвард играет за клуб Первой лиги USL «Шарлотт Индепенденс».
В очередном матче чемпионата против «Форвард Мэдисон» (6:2) Шевцов отметился на 28-й минуте игры.
Украинец замкнул навесную передачу экс-игрока «Ман Юнайтед» Габриэля Обертана.
Шевцов сыграл свой пятый матч за «Шарлотт». В США украинец играет на правах аренды, он является игроком «Десны».
Shevtsov shoots, Shevtsov scores. 👑 #WeAreCLT #CLTvMAD pic.twitter.com/JQRVRCq7G8— Charlotte Independence (@Independence) June 26, 2022
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