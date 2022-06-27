Бавария намерена заменит Левандовски молодым форвардом Реймса
Мюнхенский клуб нацелился на Уго Экитике
«Бавария» может усилить состав нападающим «Реймса» Уго Экитике.
Как сообщают источники, 20-летний Экитике является приоритетным вариантом для мюнхенского клуба в случае ухода польского нападающего Роберта Левандовски.
Экитике также интересен «Ньюкаслу», «Реалу» и ПСЖ.
Экитике выступает за основную команду «Реймса» с 2021 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года. В прошлом сезоне он провел за клуб 26 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 голов и сделал 4 результативные передачи.
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