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  4. Бавария намерена заменит Левандовски молодым форвардом Реймса
Германия
27 июня 2022, 07:46 |
461
0

Бавария намерена заменит Левандовски молодым форвардом Реймса

Мюнхенский клуб нацелился на Уго Экитике

27 июня 2022, 07:46 |
461
0
Бавария намерена заменит Левандовски молодым форвардом Реймса
Getty Images/Global Images Ukraine

«Бавария» может усилить состав нападающим «Реймса» Уго Экитике.

Как сообщают источники, 20-летний Экитике является приоритетным вариантом для мюнхенского клуба в случае ухода польского нападающего Роберта Левандовски.

Экитике также интересен «Ньюкаслу», «Реалу» и ПСЖ.

Экитике выступает за основную команду «Реймса» с 2021 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года. В прошлом сезоне он провел за клуб 26 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 голов и сделал 4 результативные передачи.

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Уго Экитике Бавария Реймс трансферы Бундеслиги трансферы трансферы Лиги 1
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Источник Sport Bild
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