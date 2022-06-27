Италия27 июня 2022, 07:32 | Обновлено 27 июня 2022, 13:21
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ВИДЕО. Мяч Тео Эрнандеса признан голом сезона в Серии А
Защитник «Милана» получил признание
27 июня 2022, 07:32 | Обновлено 27 июня 2022, 13:21
1623
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Гол защитника «Милана» Тео Эрнандес признан лучшим в Серии А в сезоне-2021/22.
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Французский футболист в матче 37-го тура против «Аталанты» (2:0) совершил проход через все поле, обыграл ряд игроков и поразил ворота соперника.
Goal of the Season #SerieA 💎 2021/2022 goes to...🥁— Lega Serie A (@SerieA_EN) June 25, 2022
🎊🥇 @TheoHernandez 🥇🎊
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