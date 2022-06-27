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  4. ВИДЕО. Мяч Тео Эрнандеса признан голом сезона в Серии А
Италия
27 июня 2022, 07:32 | Обновлено 27 июня 2022, 13:21
1623
1

ВИДЕО. Мяч Тео Эрнандеса признан голом сезона в Серии А

Защитник «Милана» получил признание

27 июня 2022, 07:32 | Обновлено 27 июня 2022, 13:21
1623
1
ВИДЕО. Мяч Тео Эрнандеса признан голом сезона в Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine

Гол защитника «Милана» Тео Эрнандес признан лучшим в Серии А в сезоне-2021/22.

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Французский футболист в матче 37-го тура против «Аталанты» (2:0) совершил проход через все поле, обыграл ряд игроков и поразил ворота соперника.

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Источник Sport.ua
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Гол Малиновского со штрафного Ювентусу тоже один из лучших в сезоне.
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