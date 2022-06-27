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  4. Ман Юнайтед отказался продавать Магуйра в Барселону
Англия
27 июня 2022, 07:15 |
133
0

Ман Юнайтед отказался продавать Магуйра в Барселону

Английский клуб намерен сохранить футболиста

27 июня 2022, 07:15 |
133
0
Ман Юнайтед отказался продавать Магуйра в Барселону
Getty Images/Global Images Ukraine

«Манчестер Юнайтед» отклонил предложение «Барселоны» по переходу защитника Гарри Магуайра.

Как сообщает Sun, «Барселона» хотела включить Магуайра в сделку по переходу полузащитника каталонцев Френки де Йонгу, которым интересуется «Манчестер Юнайтед». Однако, МЮ отказался отпускать Магуайра, поскольку новый главный тренер клуба Эрик тен Хаг рассчитывает на футболиста.

Магуайр выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2019 года, куда перешёл из «Лестера». Его контрактное соглашение с клубом рассчитано до 2025 года.

В прошлом сезону Магуайр принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 2 гола.

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Источник The Sun
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