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Испания
27 июня 2022, 04:40 | Обновлено 27 июня 2022, 04:48
78
0

Атлетико интересуется защитником сборной Хорватии

Йосип Юранович может переехать в Мадрид

27 июня 2022, 04:40 | Обновлено 27 июня 2022, 04:48
78
0
Атлетико интересуется защитником сборной Хорватии
Getty Images/Global Images Ukraine. Йосип Юранович

Защитник «Селтика» и сборной Хорватии Йосип Юранович в следующем месяце может перейти в мадридский «Атлетико».

Главный тренер «матрасников» Диего Симеоне хочет укрепить правый фланг обороны, который ослабел после ухода Кирана Триппьера в «Ньюкасл» в январе. 

В сезоне-2021/22 Юранович провел «Селтик» 35 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.

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Источник Sky Sports
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