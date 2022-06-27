Испания27 июня 2022, 04:40 | Обновлено 27 июня 2022, 04:48
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Атлетико интересуется защитником сборной Хорватии
Йосип Юранович может переехать в Мадрид
27 июня 2022, 04:40 | Обновлено 27 июня 2022, 04:48
78
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Защитник «Селтика» и сборной Хорватии Йосип Юранович в следующем месяце может перейти в мадридский «Атлетико».
Главный тренер «матрасников» Диего Симеоне хочет укрепить правый фланг обороны, который ослабел после ухода Кирана Триппьера в «Ньюкасл» в январе.
В сезоне-2021/22 Юранович провел «Селтик» 35 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.
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