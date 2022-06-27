Атлетико интересуется защитником сборной Хорватии

Защитник «Селтика» и сборной Хорватии Йосип Юранович в следующем месяце может перейти в мадридский «Атлетико».

Главный тренер «матрасников» Диего Симеоне хочет укрепить правый фланг обороны, который ослабел после ухода Кирана Триппьера в «Ньюкасл» в январе.

В сезоне-2021/22 Юранович провел «Селтик» 35 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.