Фиорентина хочет подписать Юмтити

Итальянская «Фиорентина» готова сделать предложение «Барселоне» о покупке защитника Самюэля Юмтити.

Каталонцы хотят избавиться от 28-летнего игрока обороны из-за его травматичности и высокой зарплаты. «Барселона» продолжает сокращать бюджет, и уход француза очень поможет в этом.

«Сине-гранатовые» даже готовы отпустить Юмтити бесплатно и продолжить выплачивать ему часть зарплаты.

За последние 5 лет Самюэль Юмтити провел за «Барселону» всего 14 матчей в чемпионате Испании. Его трансферная стоимость оценивается в 2 миллиона евро.