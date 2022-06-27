Фиорентина хочет подписать Юмтити
28-летний защитник может продолжить карьеру в Серии А
Итальянская «Фиорентина» готова сделать предложение «Барселоне» о покупке защитника Самюэля Юмтити.
Каталонцы хотят избавиться от 28-летнего игрока обороны из-за его травматичности и высокой зарплаты. «Барселона» продолжает сокращать бюджет, и уход француза очень поможет в этом.
«Сине-гранатовые» даже готовы отпустить Юмтити бесплатно и продолжить выплачивать ему часть зарплаты.
За последние 5 лет Самюэль Юмтити провел за «Барселону» всего 14 матчей в чемпионате Испании. Его трансферная стоимость оценивается в 2 миллиона евро.
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