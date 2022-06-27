Ярослав ВИШНЯК: «Запланированы контрольные игры с разными соперниками»
Наставник «Колоса» рассказал, с кем команда проведет спарринги при подготовке к сезону УПЛ
Главный тренер «Колоса» Ярослав Вишняк рассказал о подготовке к новому сезону УПЛ, а также назвал спарринг-партнеров, с которыми есть предварительная договоренность.
«Готовиться будем у себя на базе. У нас созданы условия для этого. К счастью, наша инфраструктура не пострадала.
Запланированы контрольные игры с разными соперниками. На первом этапе это будут аматорские коллективы Киевщины и Житомирщины. На втором этапе у нас есть предварительная договоренность с Ингульцом, Александрией и Металлистом 1925. Это касается игр до того момента, когда будет календарь. Когда появится календарь, то перед чемпионатом будем искать тех соперников, которые не будут попадать нам в первых турах», - сказал Вишняк.
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