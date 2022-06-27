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  4. Ярослав ВИШНЯК: «Запланированы контрольные игры с разными соперниками»
Украина. Премьер лига
27 июня 2022, 01:23 |
11
0

Ярослав ВИШНЯК: «Запланированы контрольные игры с разными соперниками»

Наставник «Колоса» рассказал, с кем команда проведет спарринги при подготовке к сезону УПЛ

27 июня 2022, 01:23 |
11
0
Ярослав ВИШНЯК: «Запланированы контрольные игры с разными соперниками»
ФК Колос. Ярослав Вишняк

Главный тренер «Колоса» Ярослав Вишняк рассказал о подготовке к новому сезону УПЛ, а также назвал спарринг-партнеров, с которыми есть предварительная договоренность.

«Готовиться будем у себя на базе. У нас созданы условия для этого. К счастью, наша инфраструктура не пострадала.

Запланированы контрольные игры с разными соперниками. На первом этапе это будут аматорские коллективы Киевщины и Житомирщины. На втором этапе у нас есть предварительная договоренность с Ингульцом, Александрией и Металлистом 1925. Это касается игр до того момента, когда будет календарь. Когда появится календарь, то перед чемпионатом будем искать тех соперников, которые не будут попадать нам в первых турах», - сказал Вишняк.

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Источник Футбол 1/2/3
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