Выехали в Польшу. Полесье начало подготовку к новому сезону

Клуб Первой лиги «Полесье» объявил о том, что начал подготовку к новому сезону. При этом команда для тренировок выехала в польский город Мронгово.

Клуб запланировал несколько спаррингов. Сообщается, что с командой тренируется воспитанник «Динамо» Евгений Микитюк.

При этом ПФЛ пока официально не объявила ни дату старта сезона, ни место проведение матчей Первой лиги.