Украина. Первая лига26 июня 2022, 19:48 |
365
0
Выехали в Польшу. Полесье начало подготовку к новому сезону
Команда решила готовиться в Польше
26 июня 2022, 19:48 |
365
0
Клуб Первой лиги «Полесье» объявил о том, что начал подготовку к новому сезону. При этом команда для тренировок выехала в польский город Мронгово.
Клуб запланировал несколько спаррингов. Сообщается, что с командой тренируется воспитанник «Динамо» Евгений Микитюк.
При этом ПФЛ пока официально не объявила ни дату старта сезона, ни место проведение матчей Первой лиги.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 25 июня 2022, 21:08 14
Сербский теннисист считает, что это несправедливо
Футбол | 26 июня 2022, 16:21 1
Подготовка к Лиге чемпионов
Футбол | 26.06.2022, 10:53
Футбол | 26.06.2022, 17:50
Футбол | 26.06.2022, 17:15
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Футбол
26.06.2022, 08:00
25.06.2022, 18:50
26.06.2022, 12:35 1
26.06.2022, 04:38 8
25.06.2022, 16:20
26.06.2022, 09:01
25.06.2022, 14:38