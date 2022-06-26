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  4. Выехали в Польшу. Полесье начало подготовку к новому сезону
Украина. Первая лига
26 июня 2022, 19:48 |
365
0

Выехали в Польшу. Полесье начало подготовку к новому сезону

Команда решила готовиться в Польше

26 июня 2022, 19:48 |
365
0
Выехали в Польшу. Полесье начало подготовку к новому сезону
facebook.com/fcpolissya

Клуб Первой лиги «Полесье» объявил о том, что начал подготовку к новому сезону. При этом команда для тренировок выехала в польский город Мронгово.

Клуб запланировал несколько спаррингов. Сообщается, что с командой тренируется воспитанник «Динамо» Евгений Микитюк.

При этом ПФЛ пока официально не объявила ни дату старта сезона, ни место проведение матчей Первой лиги.

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Полесье Житомир Первая лига Украины
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Источник ФК Полесье
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