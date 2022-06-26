Мирча ЛУЧЕСКУ: «Очень важно провести сезон УПЛ в Украине»

Наставник «Динамо» Мирча Луческу уверен, что нужно приложить все усилия, чтобы новый сезон чемпионата Украины прошел в стране.

«Мы вернулись в Киев, чтобы показать, что жизнь продолжается. Я пошел погулять по городу, ко мне подходили люди и благодарили за то, что команда вернулась».

«Очень важно провести чемпионат в Украине, даже если придется играть в не самых безопасных местах. Нужно показать, что жизнь нельзя остановить».

«Я надеюсь, что после завершения контрольных матчей мы вернемся в Киев», - сказал Луческу.

Сейчас киевляне работают на сборе в Швейцарии.