Мирча ЛУЧЕСКУ: «Очень важно провести сезон УПЛ в Украине»
Тренер надеется, что удастся провести чемпионат
Наставник «Динамо» Мирча Луческу уверен, что нужно приложить все усилия, чтобы новый сезон чемпионата Украины прошел в стране.
«Мы вернулись в Киев, чтобы показать, что жизнь продолжается. Я пошел погулять по городу, ко мне подходили люди и благодарили за то, что команда вернулась».
«Очень важно провести чемпионат в Украине, даже если придется играть в не самых безопасных местах. Нужно показать, что жизнь нельзя остановить».
«Я надеюсь, что после завершения контрольных матчей мы вернемся в Киев», - сказал Луческу.
Сейчас киевляне работают на сборе в Швейцарии.
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