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  4. Мирча ЛУЧЕСКУ: «Очень важно провести сезон УПЛ в Украине»
Украина. Премьер лига
26 июня 2022, 17:50 |
378
0

Мирча ЛУЧЕСКУ: «Очень важно провести сезон УПЛ в Украине»

Тренер надеется, что удастся провести чемпионат

26 июня 2022, 17:50 |
378
0
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Очень важно провести сезон УПЛ в Украине»
fcdynamo.kiev.ua

Наставник «Динамо» Мирча Луческу уверен, что нужно приложить все усилия, чтобы новый сезон чемпионата Украины прошел в стране.

«Мы вернулись в Киев, чтобы показать, что жизнь продолжается. Я пошел погулять по городу, ко мне подходили люди и благодарили за то, что команда вернулась».

«Очень важно провести чемпионат в Украине, даже если придется играть в не самых безопасных местах. Нужно показать, что жизнь нельзя остановить».

«Я надеюсь, что после завершения контрольных матчей мы вернемся в Киев», - сказал Луческу.

Сейчас киевляне работают на сборе в Швейцарии.

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Источник Blick
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