В полтора раза меньше. Верес рассказал о бюджете на сезон

Президент «Вереса» Иван Надеин рассказал о том, что бюджет на первую часть сезона 2022/23 составит ориентировочно 30 миллионов гривен.

Это в полтора раза меньше, чем было до войны.

При этом в сумму входят капитальные вложения в постройку новой базы.