Украина. Премьер лига26 июня 2022, 16:13 |
67
0
В полтора раза меньше. Верес рассказал о бюджете на сезон
Пока 30 миллионов
26 июня 2022, 16:13 |
67
0
Президент «Вереса» Иван Надеин рассказал о том, что бюджет на первую часть сезона 2022/23 составит ориентировочно 30 миллионов гривен.
Это в полтора раза меньше, чем было до войны.
При этом в сумму входят капитальные вложения в постройку новой базы.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Война | 25 июня 2022, 16:20 0
Атака велась с территории беларуси
Баскетбол | 26 июня 2022, 11:46 2
Игрок НБА поможет национальной команде в отборе на чемпионат мира
MMA | 26.06.2022, 08:00
Футбол | 26.06.2022, 15:12
Хоккей | 26.06.2022, 04:38
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
25.06.2022, 14:38
25.06.2022, 11:20 10
25.06.2022, 17:54 4
25.06.2022, 17:24 6
26.06.2022, 12:35 1
26.06.2022, 09:01
25.06.2022, 18:50
25.06.2022, 21:08 14