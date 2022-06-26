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  4. В полтора раза меньше. Верес рассказал о бюджете на сезон
Украина. Премьер лига
26 июня 2022, 16:13 |
67
0

В полтора раза меньше. Верес рассказал о бюджете на сезон

Пока 30 миллионов

26 июня 2022, 16:13 |
67
0
В полтора раза меньше. Верес рассказал о бюджете на сезон
veres.rv.ua

Президент «Вереса» Иван Надеин рассказал о том, что бюджет на первую часть сезона 2022/23 составит ориентировочно 30 миллионов гривен.

Это в полтора раза меньше, чем было до войны.

При этом в сумму входят капитальные вложения в постройку новой базы.

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Источник ФК Верес
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