Не продается. Манчестер Юнайтед не готов отпустить Роналду

По информации британских СМИ, «Манчестер Юнайтед» никуда не собирается отпускать Криштиану Роналду, чей контракт завершается через год.

Сообщается об интересе «Баварии» и даже «Челси», но МЮ не готов к продаже нападающего.

Кроме того, на Роналду рассчитывает новый тренер Эрик тен Хаг.

Сам игрок пока не принял окончательное решение, а наибольшей проблемой для португальца является отсутствие выступлений в Лиге чемпионов.