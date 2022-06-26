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  4. Не продается. Манчестер Юнайтед не готов отпустить Роналду
Англия
26 июня 2022, 15:51 |
296
0

Не продается. Манчестер Юнайтед не готов отпустить Роналду

Игрок хочет выступать в Лиге чемпионов

26 июня 2022, 15:51 |
296
0
Не продается. Манчестер Юнайтед не готов отпустить Роналду
Getty Images/Global Images Ukraine

По информации британских СМИ, «Манчестер Юнайтед» никуда не собирается отпускать Криштиану Роналду, чей контракт завершается через год.

Сообщается об интересе «Баварии» и даже «Челси», но МЮ не готов к продаже нападающего.

Кроме того, на Роналду рассчитывает новый тренер Эрик тен Хаг.

Сам игрок пока не принял окончательное решение, а наибольшей проблемой для португальца является отсутствие выступлений в Лиге чемпионов.

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Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду чемпионат Англии по футболу
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Источник Sky Sports
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