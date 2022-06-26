Англия26 июня 2022, 15:51 |
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Не продается. Манчестер Юнайтед не готов отпустить Роналду
Игрок хочет выступать в Лиге чемпионов
26 июня 2022, 15:51 |
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По информации британских СМИ, «Манчестер Юнайтед» никуда не собирается отпускать Криштиану Роналду, чей контракт завершается через год.
Сообщается об интересе «Баварии» и даже «Челси», но МЮ не готов к продаже нападающего.
Кроме того, на Роналду рассчитывает новый тренер Эрик тен Хаг.
Сам игрок пока не принял окончательное решение, а наибольшей проблемой для португальца является отсутствие выступлений в Лиге чемпионов.
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