Украина. Премьер лига26 июня 2022, 15:12 |
467
0
Разговоры есть, предложений нет. Забарный пока остается в Динамо
Защитник пока остается в киевской команде
26 июня 2022, 15:12 |
467
0
По информации журналиста Игоря Цыганыка, у «Динамо» нет ни одного официального предложения по защитнику Илье Забарному.
Несмотря на разговоры об интересе к нему ряда клубов АПЛ, включая «Тоттенхэм», пока никто из них не вышел на киевлян с официальным предложением.
Пока все идет к тому, что 19-летний защитник в ближайшее время останется в составе «Динамо».
Контракт игрока истекает в 2026 году.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 26 июня 2022, 10:06 1
Футболист приостановит срок действия контракта с «горняками»
Баскетбол | 26 июня 2022, 11:24 1
Баскетболист устанавливает рекорды и за пределами площадки
Футбол | 25.06.2022, 17:24
Хоккей | 26.06.2022, 04:38
MMA | 26.06.2022, 08:00
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
26.06.2022, 07:03
25.06.2022, 06:08
25.06.2022, 14:38
25.06.2022, 14:19 3
25.06.2022, 19:48 17
25.06.2022, 22:05 1
25.06.2022, 10:36 1
26.06.2022, 10:14 1