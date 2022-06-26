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  4. Разговоры есть, предложений нет. Забарный пока остается в Динамо
Украина. Премьер лига
26 июня 2022, 15:12 |
467
0

Разговоры есть, предложений нет. Забарный пока остается в Динамо

Защитник пока остается в киевской команде

26 июня 2022, 15:12 |
467
0
Разговоры есть, предложений нет. Забарный пока остается в Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine

По информации журналиста Игоря Цыганыка, у «Динамо» нет ни одного официального предложения по защитнику Илье Забарному.

Несмотря на разговоры об интересе к нему ряда клубов АПЛ, включая «Тоттенхэм», пока никто из них не вышел на киевлян с официальным предложением.

Пока все идет к тому, что 19-летний защитник в ближайшее время останется в составе «Динамо».

Контракт игрока истекает в 2026 году.

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Источник Циганик LIVE
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