Разговоры есть, предложений нет. Забарный пока остается в Динамо

По информации журналиста Игоря Цыганыка, у «Динамо» нет ни одного официального предложения по защитнику Илье Забарному.

Несмотря на разговоры об интересе к нему ряда клубов АПЛ, включая «Тоттенхэм», пока никто из них не вышел на киевлян с официальным предложением.

Пока все идет к тому, что 19-летний защитник в ближайшее время останется в составе «Динамо».

Контракт игрока истекает в 2026 году.