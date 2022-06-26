Легионер Миная: «Я дал согласие вернуться в Украину и играть в УПЛ»

Словенский легионер Миная Ловро Грайфонер рассказал о своей мотивации вернуться в команду во время войны в Украине.

«Я с оптимизмом отреагировал на новость о старте нового сезона УПЛ, как и большинство людей в Украине. Уверен, что футбол может стать лучиком света в темные времена. Верю, что позже на трибуны смогут вернуться фанаты. С начала войны я был на связи с партнерами по команде, тренером и спортивным директором. К сожалению, я пока не знаю украинского языка, но это временно. Общался преимущественно с англоязычными коллегами.

Я действительно дал согласие на то, чтобы вернуться в Украину и играть за Минай в новом сезоне. Первого июля я начну подготовку с командой. До войны я провел в команде только месяц, но за это время уже почувствовал себя частью этой семьи. В меня поверили тренер и спортивный директор.

Откровенно говоря, я даже не думал о других вариантах. Эти полгода я ждал возможности вернуться в Украину. Я счастлив снова быть со своим клубом. Конечно, я хорошо знаю, что происходит в Украине. Знаю и о том, что наша команда сначала будет играть преимущественно в Ужгороде. Семья поддержала мое решение. Многие люди респектуют мне. При этом, героями являются те, кто защищает свободу украинского народа на фронте, а не те, кто приезжает в Украину играть в футбол», — сказал Ловро.

Напомним, что словенский легионер присоединился к команде в зимнее трансферное окно, но так и не сыграл за нее ни одного матча из-за начала полномасштабной войны россии против Украины.