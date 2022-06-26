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  4. Виктор ЦЫГАНКОВ об обстреле Киева: «Ненавидим»
Украина. Премьер лига
26 июня 2022, 12:35 | Обновлено 26 июня 2022, 12:52
884
1

Виктор ЦЫГАНКОВ об обстреле Киева: «Ненавидим»

Игрок «Динамо» тяжело реагирует на ракетный удар рашистов

26 июня 2022, 12:35 | Обновлено 26 июня 2022, 12:52
884
1
Виктор ЦЫГАНКОВ об обстреле Киева: «Ненавидим»
Getty Images/Global Images Ukraine

Лидер «Динамо» Виктор Цыганков прокомментировал бомбардировку рашистами Киева.

«Киевский жилой дом. Ненавидим.

Их нужно остановить», - написал Цыганков.

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Andrey_1992
СМЕРТЬ РОСІЇ!!!!
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