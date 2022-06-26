Украина. Премьер лига26 июня 2022, 12:35 | Обновлено 26 июня 2022, 12:52
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Виктор ЦЫГАНКОВ об обстреле Киева: «Ненавидим»
Игрок «Динамо» тяжело реагирует на ракетный удар рашистов
26 июня 2022, 12:35 | Обновлено 26 июня 2022, 12:52
884
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Лидер «Динамо» Виктор Цыганков прокомментировал бомбардировку рашистами Киева.
«Киевский жилой дом. Ненавидим.
Их нужно остановить», - написал Цыганков.
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