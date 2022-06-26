КРАСНИКОВ: «Мы вынуждены рассматривать все предложения по нашим игрокам»

Вице-президент «Металлиста» Евгений Красников рассказал о том, что клуб может попрощаться с одним из своих лидеров - полузащитником Вячеславом Танковским.

«Слава - хороший футболист. Если бы ситуация в стране была другой, то у нас бы была возможность его сохранить. Мы хотим, чтобы команда достойно выглядела в УПЛ, и клуб не просто так приобретал этого футболиста из «Шахтера»». На него очень рассчитывает президент клуба Александр Ярославский и я.

Сейчас, к сожалению, такая ситуация, что мы вынуждены будем рассматривать все предложения, которые будут поступать по игрокам. Танковский является ведущим игроком команды. Если он останется, то все будут только рады», — сказал Красников.

Напомним, что Танковский перебрался в «Металлист» в начале прошлого сезона. Полузащитник провел за команду 14 матчей в Первой лиге и отметился двумя голевыми передачами.