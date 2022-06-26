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  4. КРАСНИКОВ: «Мы вынуждены рассматривать все предложения по нашим игрокам»
Украина. Премьер лига
26 июня 2022, 12:17 | Обновлено 26 июня 2022, 12:53
456
0

КРАСНИКОВ: «Мы вынуждены рассматривать все предложения по нашим игрокам»

Вячеслав Танковский вскоре может покинуть «Металлист»

26 июня 2022, 12:17 | Обновлено 26 июня 2022, 12:53
456
0
КРАСНИКОВ: «Мы вынуждены рассматривать все предложения по нашим игрокам»
ФК Металлист. Евгений Красников

Вице-президент «Металлиста» Евгений Красников рассказал о том, что клуб может попрощаться с одним из своих лидеров - полузащитником Вячеславом Танковским.

«Слава - хороший футболист. Если бы ситуация в стране была другой, то у нас бы была возможность его сохранить. Мы хотим, чтобы команда достойно выглядела в УПЛ, и клуб не просто так приобретал этого футболиста из «Шахтера»». На него очень рассчитывает президент клуба Александр Ярославский и я.

Сейчас, к сожалению, такая ситуация, что мы вынуждены будем рассматривать все предложения, которые будут поступать по игрокам. Танковский является ведущим игроком команды. Если он останется, то все будут только рады», — сказал Красников. 

Напомним, что Танковский перебрался в «Металлист» в начале прошлого сезона. Полузащитник провел за команду 14 матчей в Первой лиге и отметился двумя голевыми передачами.

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Вячеслав Танковский Металлист Харьков Евгений Красников Украинская Премьер-лига
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Источник Футбол 1/2/3
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