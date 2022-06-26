ШАРАН: «Поддержу Селезнева, если он будет относиться к делу серьезно»
Тренер «Миная» готов продолжать сотрудничество с опытным форвардом
Главный тренер «Миная» Владимир Шаран прокомментировал будущее нападающего Евгения Селезнева.
«У Євгена закінчився контракт з ФК «Минай». Я був дуже задоволений його роботою під час зимового тренувального збору в Туреччині. І, звичайно, все буде залежати лише від нього. Ми з Євгеном вже говорили про це. Я, своєю чергою, підтримаю його, якщо побачу, що він ставиться до справи так само серйозно, як це було у Туреччині, коли ми ближче познайомились в «Минаї». Я на нього сподіваюсь і розраховую на його досвід.
Ми розуміємо, що чемпіонат буде не таким, до якого ми звикли. В тому плані, що багато легіонерів покинуть клуби. А можливо й всі. Для Євгена це додатковий шанс якісніше проявити себе на футбольному полі. Все залежить від його роботи, здоров’я. Але я сподіваюсь, що все буде добре», - сказав Шаран.
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