ШАРАН: «Поддержу Селезнева, если он будет относиться к делу серьезно»

Главный тренер «Миная» Владимир Шаран прокомментировал будущее нападающего Евгения Селезнева.

«У Євгена закінчився контракт з ФК «Минай». Я був дуже задоволений його роботою під час зимового тренувального збору в Туреччині. І, звичайно, все буде залежати лише від нього. Ми з Євгеном вже говорили про це. Я, своєю чергою, підтримаю його, якщо побачу, що він ставиться до справи так само серйозно, як це було у Туреччині, коли ми ближче познайомились в «Минаї». Я на нього сподіваюсь і розраховую на його досвід.

Ми розуміємо, що чемпіонат буде не таким, до якого ми звикли. В тому плані, що багато легіонерів покинуть клуби. А можливо й всі. Для Євгена це додатковий шанс якісніше проявити себе на футбольному полі. Все залежить від його роботи, здоров’я. Але я сподіваюсь, що все буде добре», - сказав Шаран.