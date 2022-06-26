Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ШАРАН: «Поддержу Селезнева, если он будет относиться к делу серьезно»
Украина. Премьер лига
26 июня 2022, 11:04 | Обновлено 26 июня 2022, 11:05
366
0

ШАРАН: «Поддержу Селезнева, если он будет относиться к делу серьезно»

Тренер «Миная» готов продолжать сотрудничество с опытным форвардом

26 июня 2022, 11:04 | Обновлено 26 июня 2022, 11:05
366
0
ШАРАН: «Поддержу Селезнева, если он будет относиться к делу серьезно»
ФК Александрия. Владимир Шаран

Главный тренер «Миная» Владимир Шаран прокомментировал будущее нападающего Евгения Селезнева.

«У Євгена закінчився контракт з ФК «Минай». Я був дуже задоволений його роботою під час зимового тренувального збору в Туреччині. І, звичайно, все буде залежати лише від нього. Ми з Євгеном вже говорили про це. Я, своєю чергою, підтримаю його, якщо побачу, що він ставиться до справи так само серйозно, як це було у Туреччині, коли ми ближче познайомились в «Минаї». Я на нього сподіваюсь і розраховую на його досвід.

Ми розуміємо, що чемпіонат буде не таким, до якого ми звикли. В тому плані, що багато легіонерів покинуть клуби. А можливо й всі. Для Євгена це додатковий шанс якісніше проявити себе на футбольному полі. Все залежить від його роботи, здоров’я. Але я сподіваюсь, що все буде добре», - сказав Шаран.

По теме:
Александрия просматривает молодого форварда Волыни
Александрия продлила контракт с полузащитником
Евгений ДИКИЙ: «Все клубы УПЛ гарантируют, что смогут закончить сезон»
Владимир Шаран Евгений Селезнев Украинская Премьер-лига Минай
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ФК Минай
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Microsoft увольняет сотрудников и закрывает офис XBOX в россии
Киберспорт | 26 июня 2022, 09:49 0
Microsoft увольняет сотрудников и закрывает офис XBOX в россии
Microsoft увольняет сотрудников и закрывает офис XBOX в россии

Новые проекты от Microsoft не получат российскую локализацию

ОФИЦИАЛЬНО. Аль-Айн продлил контракт с Ребровым еще на сезон
Футбол | 25 июня 2022, 22:48 2
ОФИЦИАЛЬНО. Аль-Айн продлил контракт с Ребровым еще на сезон
ОФИЦИАЛЬНО. Аль-Айн продлил контракт с Ребровым еще на сезон

Украинский тренер остается в ОАЭ

Малиновский прокомментировал ночные обстрелы Украины
Война | 25.06.2022, 16:20
Малиновский прокомментировал ночные обстрелы Украины
Малиновский прокомментировал ночные обстрелы Украины
Президент УЕФА жестко ответил Юргену Клоппу
Футбол | 25.06.2022, 17:24
Президент УЕФА жестко ответил Юргену Клоппу
Президент УЕФА жестко ответил Юргену Клоппу
Лилль предложил 18 миллионов евро и бонусы за вингера Шахтера
Футбол | 25.06.2022, 14:38
Лилль предложил 18 миллионов евро и бонусы за вингера Шахтера
Лилль предложил 18 миллионов евро и бонусы за вингера Шахтера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Британский боксер: «Невозможно перебоксировать Усика. Джошуа нужен нокаут»
Британский боксер: «Невозможно перебоксировать Усика. Джошуа нужен нокаут»
24.06.2022, 11:27 5
Бокс
В 21:15 Украина сыграет против Шотландии в квалификации ЧМ-2023
В 21:15 Украина сыграет против Шотландии в квалификации ЧМ-2023
24.06.2022, 16:33 1
Футбол
Тампа не сдается. Молнии обыграли Колорадо и продолжают битву за Кубок
Тампа не сдается. Молнии обыграли Колорадо и продолжают битву за Кубок
25.06.2022, 06:08
Хоккей
10 стадионов. Стало известно, какие арены могут использовать в сезоне УПЛ
10 стадионов. Стало известно, какие арены могут использовать в сезоне УПЛ
24.06.2022, 13:13 4
Футбол
Йовичевич – главный кандидат, но у Шахтера есть и другие варианты
Йовичевич – главный кандидат, но у Шахтера есть и другие варианты
24.06.2022, 13:30 7
Футбол
Энтони ДЖОШУА: «После победы над Усиком меня будут называть легендой бокса»
Энтони ДЖОШУА: «После победы над Усиком меня будут называть легендой бокса»
24.06.2022, 08:50 8
Бокс
ВИДЕО. РСЗО HIMARS уже бьют российских оккупантов
ВИДЕО. РСЗО HIMARS уже бьют российских оккупантов
24.06.2022, 12:13
Война
Стало известно, кто может заменить Йовичевича в Днепре-1
Стало известно, кто может заменить Йовичевича в Днепре-1
24.06.2022, 14:19 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем