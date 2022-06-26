Украина. Премьер лига26 июня 2022, 05:22 |
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Александрия просматривает молодого форварда Волыни
Богдан Кобзарь может продолжить карьеру в александрийском клубе
26 июня 2022, 05:22 |
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«Александрия» просматривает 20-летнего форварда «Волыни» Богдана Кобзаря.
В прошлом сезоне талантливый нападающий провел 18 матчей и забил 6 мячей в Первой лиге.
В клуб из Кировоградской области Кобзарь может перейти на правах свободного агента.
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