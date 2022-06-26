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  4. Александрия просматривает молодого форварда Волыни
Украина. Премьер лига
26 июня 2022, 05:22 |
45
0

Александрия просматривает молодого форварда Волыни

Богдан Кобзарь может продолжить карьеру в александрийском клубе

26 июня 2022, 05:22 |
45
0
Александрия просматривает молодого форварда Волыни
ФК Волынь. Богдан Кобзарь

«Александрия» просматривает 20-летнего форварда «Волыни» Богдана Кобзаря.

В прошлом сезоне талантливый нападающий провел 18 матчей и забил 6 мячей в Первой лиге.

В клуб из Кировоградской области Кобзарь может перейти на правах свободного агента.

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Источник Footboom
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