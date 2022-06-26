Александрия просматривает молодого форварда Волыни

«Александрия» просматривает 20-летнего форварда «Волыни» Богдана Кобзаря.

В прошлом сезоне талантливый нападающий провел 18 матчей и забил 6 мячей в Первой лиге.

В клуб из Кировоградской области Кобзарь может перейти на правах свободного агента.