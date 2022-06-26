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Молодежные турниры
26 июня 2022, 00:59 | Обновлено 26 июня 2022, 01:14
14
0

На Евро-2022 U-19 определились пары полуфиналистов

Во второй группе Англия набрала максимум очков, обыграв Израиль

26 июня 2022, 00:59 | Обновлено 26 июня 2022, 01:14
14
0
На Евро-2022 U-19 определились пары полуфиналистов
УЕФА

В Словакии продолжается чемпионат Европы 2022 по футболу среди 19-летних игроков.

Завершился групповой турнир и определились пары полуфиналистов.

Во второй группе Англия набрала максимум (9 очков из 9), обыграв Израиль, который тоже вышел в полуфинал.

В полуфиналах 28 июня сыграют: Франция – Израиль, Англия – Италия. Все эти 4 команды получили путевки на ЧМ-2023 U-20, а пятый пропуск от Европы будет разыгран в матче за 5-е место: Словакия – Австрия.

Евро-2022 U-19

Словакия, 18.06–01.07.2022

Группа A

1-й тур, 18 июня

  • 18:30. Словакия – Франция – 0:5
  • 21:00. Италия – Румыния – 2:1

2-й тур, 21 июня

  • 18:30. Словакия – Италия – 0:1
  • 21:00. Румыния – Франция – 1:2

3-й тур, 24 июня

  • 18:30. Румыния – Словакия – 0:1
  • 18:30. Франция – Италия – 4:1

Группа B

1-й тур, 19 июня

  • 18:30. Сербия – Израиль – 2:2
  • 21:00. Англия – Австрия – 2:0

2-й тур, 22 июня

  • 18:30. Израиль – Австрия – 4:2
  • 21:00. Англия – Сербия – 4:0

3-й тур, 25 июня

  • 21:00. Австрия – Сербия – 3:2
  • 21:00. Израиль – Англия – 0:1

Турнирные таблицы

Матч за 5-е место, 28 июня

  • Словакия – Австрия

Полуфиналы, 28 июня

  • Франция – Израиль
  • Англия – Италия
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Источник Sport.ua
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