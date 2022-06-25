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Украина. Премьер лига
25 июня 2022, 23:59 | Обновлено 26 июня 2022, 00:01
293
0

ФОТО. Динамо провело первый полноценный тренировочный день в Швейцарии

Футболисты столичного клуба успели еще и сыграть в баскетбол

25 июня 2022, 23:59 | Обновлено 26 июня 2022, 00:01
293
0
ФОТО. Динамо провело первый полноценный тренировочный день в Швейцарии
ФК Динамо Киев

25 июня динамовцы Киева провели первый полноценный тренировочный день в Швейцарии.

После мотивационной речи Мирчи Луческу и поздравления Александра Андриевского с 28-летием футболисты пробежались по лесу, расположенному неподалеку от места дислокации команды, а также сыграли в баскетбол. Игроки были поделены на четыре команды, при этом в каждом матче был один нейтральный игрок, создававший большинство для атакующих. В итоге победу одержал коллектив в составе именинника Александра Андриевского, Виталия Буяльского, Георгия Цитаишвили, Навина Малыша и Кристиана Биловара.

Далее у «бело-синих» был обед и отдых, а затем началась вторая тренировка, прошедшая на запасном поле Stadion Municipal, где завтра пройдет матч с «Ивердоном». Занятие началось с разминки и упражнений на выдержку. После этого футболисты, поделившись на две команды, работали над удержанием мяча – задачей было в два касания обработать передачу от партнера и оперативно отдать пас своему. Завершилась же тренировка отработкой атак и контратак.

В воскресенье «Динамо» ожидает первый контрольный матч на тренировочном сборе в Швейцарии. Соперник – местный «Ивердон», представляющий Челлендж-лигу (второй по силе дивизион страны). Начало – в 17:00 по киевскому времени.

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Источник ФК Динамо Киев
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