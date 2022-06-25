Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Марина ЗАНЕВСКАЯ: «Теннисные структуры предали украинских игроков»
Уимблдон
25 июня 2022, 23:37 | Обновлено 26 июня 2022, 01:02
512
0

Марина ЗАНЕВСКАЯ: «Теннисные структуры предали украинских игроков»

Экс-украинка – о странных решениях теннисных организаций

25 июня 2022, 23:37 | Обновлено 26 июня 2022, 01:02
512
0
Марина ЗАНЕВСКАЯ: «Теннисные структуры предали украинских игроков»
Getty Images/Global Images Ukraine. Марина Заневская

Бывшая украинская теннисистка Марина Заневская, выступающая с 2016 года за Бельгию, поделились мнением о решении WTA не начислять очки за Уимблдон.

«Когда я узнала, что WTA решила снять очки с Уимблдона, то была немножко шокирована исходом. Я потом подошла к WTA в офис, и говорю: «Вы же понимаете, что вы наделали? Вы своим решением абсолютно обрадовали всю пропаганду россии». Потому что они счастливые такие, прямым текстом стали заявлять: «Ура! Теннисная ассоциация нас поддерживает».

Они говорят, что они не это имели в виду. Но очень больно было видеть, как там уже радовались решению по Уимблдону. Вообще это все очень печально, теннисные структуры устраивали вот этот «Play For Peace» и много всего говорят, а когда дело дошло до каких-то реальных действий, то они полностью просто предали украинских игроков и плюс еще к тому же наказали абсолютно всех.

Не знаю, что они дальше будут решать по поводу очков, убирать ли с прошлого года или нет. Но... очки и очки, если честно, хуже есть вещи, чем очки, просто я на самом деле не понимаю их решения, потому что они поддерживают пять игроков, а перечеркивают остальных, сколько там... 200 игроков», – сказала Заневская.

По теме:
ДЖОКОВИЧ: «Не согласен с бессрочным запретом на выступления игрокам из рф»
Расписание матчей с участием украинок на Уимблдоне на 27 июня
Молчанов впервые с 2019 года сыграет в парном разряде Уимблдона
Марина Заневская Уимблдон-2022 WTA
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Большой теннис Украины
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Йовичевич возглавит Шахтер, Додо уйдет в Фиорентину, фиаско женской сборной
Футбол | 25 июня 2022, 07:30 0
Йовичевич возглавит Шахтер, Додо уйдет в Фиорентину, фиаско женской сборной
Йовичевич возглавит Шахтер, Додо уйдет в Фиорентину, фиаско женской сборной

Главные новости за 24 июня на Sport.ua

Лилль предложил 18 миллионов евро и бонусы за вингера Шахтера
Футбол | 25 июня 2022, 14:38 0
Лилль предложил 18 миллионов евро и бонусы за вингера Шахтера
Лилль предложил 18 миллионов евро и бонусы за вингера Шахтера

Французский клуб решил составить конкуренцию Атлетико Минейро за Педриньо

Юношеский Евро-2022 (U-19): расписание, прогнозы и результаты
Футбол | 25.06.2022, 08:00
Юношеский Евро-2022 (U-19): расписание, прогнозы и результаты
Юношеский Евро-2022 (U-19): расписание, прогнозы и результаты
Фьюри рассказал, почему не собирается драться с Усиком
Бокс | 25.06.2022, 19:48
Фьюри рассказал, почему не собирается драться с Усиком
Фьюри рассказал, почему не собирается драться с Усиком
Истборн. Киченок и Остапенко пробились в парный финал
Теннис | 24.06.2022, 19:23
Истборн. Киченок и Остапенко пробились в парный финал
Истборн. Киченок и Остапенко пробились в парный финал
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «русские – г*нд*ны»
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «русские – г*нд*ны»
25.06.2022, 14:19 3
Футбол
10 стадионов. Стало известно, какие арены могут использовать в сезоне УПЛ
10 стадионов. Стало известно, какие арены могут использовать в сезоне УПЛ
24.06.2022, 13:13 4
Футбол
Йовичевич – главный кандидат, но у Шахтера есть и другие варианты
Йовичевич – главный кандидат, но у Шахтера есть и другие варианты
24.06.2022, 13:30 7
Футбол
Мирон МАРКЕВИЧ – о Тимощуке: «Г*нд*н и г*нд*н»
Мирон МАРКЕВИЧ – о Тимощуке: «Г*нд*н и г*нд*н»
24.06.2022, 05:05 5
Футбол
Против украинского комментатора завели дело за призыв убивать россиян
Против украинского комментатора завели дело за призыв убивать россиян
24.06.2022, 09:52 3
Война
США направит Украине дополнительные системы HIMARS и патрульные катера
США направит Украине дополнительные системы HIMARS и патрульные катера
24.06.2022, 07:50
Война
ВСУ получили приказ выйти из Северодонецка
ВСУ получили приказ выйти из Северодонецка
24.06.2022, 10:24
Война
ФИФА-злодейка, или Как у Шахтера могут украсть Тете и Соломона
ФИФА-злодейка, или Как у Шахтера могут украсть Тете и Соломона
25.06.2022, 11:20 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем