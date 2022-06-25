Марина ЗАНЕВСКАЯ: «Теннисные структуры предали украинских игроков»
Экс-украинка – о странных решениях теннисных организаций
Бывшая украинская теннисистка Марина Заневская, выступающая с 2016 года за Бельгию, поделились мнением о решении WTA не начислять очки за Уимблдон.
«Когда я узнала, что WTA решила снять очки с Уимблдона, то была немножко шокирована исходом. Я потом подошла к WTA в офис, и говорю: «Вы же понимаете, что вы наделали? Вы своим решением абсолютно обрадовали всю пропаганду россии». Потому что они счастливые такие, прямым текстом стали заявлять: «Ура! Теннисная ассоциация нас поддерживает».
Они говорят, что они не это имели в виду. Но очень больно было видеть, как там уже радовались решению по Уимблдону. Вообще это все очень печально, теннисные структуры устраивали вот этот «Play For Peace» и много всего говорят, а когда дело дошло до каких-то реальных действий, то они полностью просто предали украинских игроков и плюс еще к тому же наказали абсолютно всех.
Не знаю, что они дальше будут решать по поводу очков, убирать ли с прошлого года или нет. Но... очки и очки, если честно, хуже есть вещи, чем очки, просто я на самом деле не понимаю их решения, потому что они поддерживают пять игроков, а перечеркивают остальных, сколько там... 200 игроков», – сказала Заневская.
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